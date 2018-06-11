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۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۱۶

رییس اداره بهزیستی دماوند:

۷۹۴ نفر از معلولان دماوند مستمری بگیر هستند

۷۹۴ نفر از معلولان دماوند مستمری بگیر هستند

دماوند- رییس اداره بهزیستی شهرستان دماوند با بیان این که دماوند ۱۳۲۴ معلول دارد، گفت: ۷۹۴ نفر از این معلولان مستمری بگیر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بی نیاز پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دماوند ضمن تاکید بر مناسب سازی ساختمان ها و اماکن ورزشی برای معلولان گفت: طبق قانون شهرداری ها مکلف هستند، صدور پروانه احداث، بازسازی و پایان کار برای تمام ساختمان ها و اماکن عمومی از جمله مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری و آموزشی را مشروط بر مناسب بودن دسترسی های آن ها برای افراد معلول کنند.

وی گفت: شهرداری ها باید برای امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید با تجهیز ناوگان حمل و نقل و معابر عمومی فراهم سازند، اگر زیرساخت ها در شهرستان دماوند برای معلولین فراهم شود، استعدادهای آن ها بروز خواهد کرد، در واقع ما نباید با کم کاری رای معلولین محدودیت ایجاد کنیم.

رییس اداره بهزیستی شهرستان دماوند معضلات حمل و نقل عمومی برای معلولین را یکی از مهم ترین چالش های این قشر دانست و گفت: متاسفانه در سطح شهرستان حتی یک خودرو مناسب برای معلولین نداریم، ما وظیفه خدمت رسانی به تک تک معلولین داریم، باید معابر دماوند برای این عزیزان مناسب شود.

وی با بیان این که دماوند۱۳۲۴ معلول دارد، گفت: از این تعداد ۴۲۰ معلول روستایی و ۹۰۴ معلول شهری داریم، از این تعداد ۷۹۴ معلول مستمری بگیر هستند و ۵۳۰ نفر از خدمات جانبی استفاده می کنند.

کد مطلب 4318181

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