به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی عصر سه‌شنبه در جلسه کارگروه بررسی طرح‌های پایانه‌های صادراتی محصولات و فرآورده‌های کشاورزی آذربایجان شرقی، با اشاره به خلأ زیرساخت‌های تخصصی صادرات محصولات کشاورزی در استان اظهار کرد: نبود پایانه‌های صادراتی به‌وضوح احساس می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی نیز برای رفع موانع و تسریع در روند بررسی و صدور مجوز این طرح‌ها، بسترهای لازم را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه تداوم تولید و توسعه بخش کشاورزی بدون صادرات امکان‌پذیر نیست، افزود: با افزایش هزینه‌های تولید، نبود بازارهای صادراتی مشکلات جدی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند؛ بنابراین صادرات برای استمرار فعالیت اقتصادی بخش کشاورزی یک ضرورت است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از اجرای طرح درج رمزینه پاسخ سریع (QR Code) برای محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: این طرح با هدف ردیابی محصولات، شناسنامه‌دار کردن تولیدات و افزایش اعتماد بازارهای هدف به محصولات کشاورزی استان اجرا می‌شود.

شفیعی با اشاره به شرایط بازارهای صادراتی ادامه داد: بخشی از بازارهای صادراتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل شرایط موجود از دست رفته است و جبران این بازارها و حفظ سهم آذربایجان شرقی در بازارهای منطقه‌ای، نیازمند تقویت زیرساخت‌های صادراتی و تکمیل زنجیره تولید تا عرضه است.

وی از برنامه‌ریزی برای ایجاد زنجیره‌های تولید تا صادرات در استان خبر داد و گفت: پایانه‌های صادراتی یکی از حلقه‌های این زنجیره هستند و تلاش می‌شود این پایانه‌ها در نقاط مختلف استان راه‌اندازی شوند تا تولیدکنندگان در مناطق مختلف به زیرساخت‌های صادراتی دسترسی داشته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تأکید کرد: پایانه صادراتی محصولات کشاورزی باید در کنار زیرساخت‌هایی مانند سردخانه، بسته‌بندی و سورتینگ ایجاد شود؛ چرا که بدون این امکانات، پایانه صادراتی نمی‌تواند نقش مؤثری در حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری محصولات داشته باشد.

شفیعی با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری در تولیدات نوین کشاورزی گفت: اگر امکان صادرات فراهم نباشد، سرمایه‌گذاری در گلخانه‌های های‌تک نیز از نظر اقتصادی توجیه کافی نخواهد داشت؛ بنابراین باید برای راه‌اندازی پایانه‌های صادراتی برنامه‌ریزی جدی انجام شود تا تولیدکنندگان با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری کنند و ارزش افزوده محصولات استان در بازارهای جهانی حفظ شود.

امکان راه‌اندازی پایانه‌های صادراتی تخصصی در آذربایجان شرقی

در ادامه این جلسه، ناظر گمرکات آذربایجان شرقی و مدیرکل گمرک تبریز نیز راه‌اندازی پایانه صادراتی محصولات کشاورزی را گامی مؤثر در مسیر توسعه صادرات استان دانست و بر امکان ایجاد پایانه‌های صادراتی تخصصی تأکید کرد.

علی‌اصغر عباس‌زاده با اشاره به تنوع محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی اظهار کرد: تنوع محصولات کشاورزی استان می‌تواند زمینه ایجاد پایانه‌های صادراتی تخصصی را فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که هر پایانه متناسب با زنجیره تولید یک محصول مشخص طراحی و تجهیز شود.

وی همچنین بر ضرورت تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فروش محصولات کشاورزی تأکید کرد و گفت: تدوین این بسته‌ها می‌تواند به کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران و حضور مؤثرتر محصولات استان در بازارهای هدف کمک کند.

در این جلسه بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، گمرک و بخش خصوصی برای تسریع در اجرای طرح‌های پایانه‌های صادراتی و تبدیل ظرفیت‌های تولیدی آذربایجان شرقی به مزیت‌های صادراتی تأکید شد.