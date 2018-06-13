آزمایش دیوار دیجیتالی در مرز آمریکا و مکزیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، یکی از مدیران سابق فیس بوک استارت اپ جدیدی در سیلیکون ولی افتتاح کرده و قصد دارد یک دیوار دیجیتالی در مرز میان آمریکا و مکزیک بسازد.

پالمر لاکی ۲۵ ساله که مدیر بخش واقعیت مجازی Oculus در فیس بوک بود، اکنون شرکت نوپایی تاسیس کرده که هدف آن ادغام فناوری های مصرفی و دفاعی است.

شرکت Anduril Industries درهمین راستا با سازمان گمرک و حفاظت مرز در کالیفرنیا برای آزمایش این دیوار مجازی همکاری می کند. این شرکت تا به حال چند برج در مرزعه ای در تگزاس احداث کرده که مجهز به آنتن و حسگرهای مختلف هستند تا این فناوری را آزمایش کند.

در این مزرعه شرکت سه برج قابل حمل ۳۲ فوتی مجهز به رادار، آنتن و دوربین های لیزر ساخته است. این بخشی از پروژه ای به نام Lattice است. پروژه لاتیس می تواند حرکات را تا فاصله دو مایلی ردیابی و شناسایی کند.

در مرحله بعد ماموران هدست واقعیت مجازی را استفاده می کنند که اطلاعات ثبت شده توسط برج را نمایش می دهد.

به عنوان مثال مامور می تواند مرز را رصد کند و مربعی را مشاهده کند که یک حیوان یا انسان است.

همچنین اطلاعات روی یک اپلیکیشن تلفن هوشمند نیز نمایش داده می شود و نوتیفیکیشنی مانند «فردی نزدیک برج است» نیز برای کاربر ارسال می شود.

این شرکت دیوار مجازی را یک سال قبل ساخته و از آن زمان نمونه اولیه آن را در تگزاس و سن دیه گو به کار گرفته است.

درهرحال کارشناسان امیدوارند سیستم لاتیس به ردیابی مهاجرانی کمک کند که غیر قانونی از مرز می گذرند.