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۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۲

رادیومهر؛

گزارشگر فوتبال محبوب بچه‌ها چه کسی است؟

گزارشگر فوتبال محبوب بچه‌ها چه کسی است؟

در یازدهمین قسمت مجموعه «من هم همینطور» به بهانه جام‌جهانی با اردشیر منظم، گزارشگر کارتون محبوب «فوتبالیست‌ها» گفتگو کرده‌ایم.بخشی از خاطرات شیرین او از دوبله این کار و حواشی آن را می شنوید.

کد مطلب 4325338

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