https://mehrnews.com/xLMvd ۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۲ کد مطلب 4325338 مجله مهر رادیومهر مجله مهر رادیومهر ۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۲ رادیومهر؛ گزارشگر فوتبال محبوب بچهها چه کسی است؟ در یازدهمین قسمت مجموعه «من هم همینطور» به بهانه جامجهانی با اردشیر منظم، گزارشگر کارتون محبوب «فوتبالیستها» گفتگو کردهایم.بخشی از خاطرات شیرین او از دوبله این کار و حواشی آن را می شنوید. مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمیکند. فایل آنرا از اینجا دانلود کنید: audio/mp3 کد مطلب 4325338 کپی شد برچسبها کودکان فوتبال نوجوانان دوبله جام جهانی 2018 روسیه انیمیشن اردشیر منظم رادیو مهر نوستالژی کارتون فوتبالیست ها
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