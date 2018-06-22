در یازدهمین قسمت مجموعه «من هم همینطور» به بهانه جام‌جهانی با اردشیر منظم، گزارشگر کارتون محبوب «فوتبالیست‌ها» گفتگو کرده‌ایم.بخشی از خاطرات شیرین او از دوبله این کار و حواشی آن را می شنوید.