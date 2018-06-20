چین و کره شمالی بر سر «خلع سلاح هسته ای» به توافق رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، خبرگزاری دولتی کره شمالی روز چهارشنبه گزارش داد که «کیم جونگ اون» و «شی جین پینگ» بر سر موضوعات مورد بحث در نشست دو کشور از جمله خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره به توافق و درک متقابل رسیدند.

«کیم» و «شی» در این دیدار، نشست تاریخی رهبر کره شمالی با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در سنگاپور را ارزیابی کرده و به تبادل نظر پیرامون راههای حل و فصل موضوع خلع سلاح هسته ای در شبه جزیره کره پرداختند.

خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) اعلام کرد که کیم جونگ اون در دیدارش با «شی جین پینگ» در پکن وعده داد که برای تضمین «صلح راستین» در فرآیند «گشودن درها به روی آینده ای جدید» در شبه جزیره کره، با مقامات چین همکاری کند.

گفتنی است شی جین پینگ در دیدارش با کیم، درست یک هفته پس از نشست کیم و ترامپ در سنگاپور (دوازدهم ژوئن)، گفت که پکن تمایل دارد به ایفای نقش مثبت خود در پیشبرد فرآیند صلح در شبه جزیره کره ادامه دهد.

به گزارش تلویزیون دولتی چین، شی جین پینگ از اینکه شاهد پیامدهای «مثبت» دیدار کیم با ترامپ- از جمله دستیابی به توافقی مهم بر سر خلع سلاح هسته ای و پایه گذاری یک سازوکار برای برقراری صلح پایدار است- ابراز خرسندی کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری شینهوآ، یکی از اهداف سفر دو روزه رهبر کره شمالی به چین در جریان قراردادن مقامات پکن از محتوای دیدار هفته گذشته رهبر کره شمالی با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در سنگاپور به شمار می رود.

لازم به ذکر است، این سومین سفر رسمی «کیم جونگ اون» به چین است.