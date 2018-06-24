۵ راهی که چین می تواند به اقتصاد آمریکا ضربه بزند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، تهدید یک جنگ تمام عیار بین چین و آمریکا، در هفتههای اخیر تیتر اصلی خبرهای جهان است. این کشورها تعرفههای وارداتی را بر کالاهای یکدیگر وضع کردهاند و تهدید میکنند گامهای محافظهکارانه بیشتری بردارند.
حالا که گزینههای دو طرف روی میز است، سوال اینجاست که چین برای حفظ منافع خود و به حداقل رساندن آسیب ناشی از جنگ تجاری با آمریکا، چه کارهایی میتواند انجام دهد.
۱- کاهش سرمایهگذاری در آمریکا
گروه رادیوم، یک شرکت تحقیقاتی که سرمایهگذاری خارجی چین را ردیابی میکند، گزارش داد که شرکتهای چینی با بالا گرفتن تنشها، سرمایهگذاری خود در آمریکا را به شدت کاهش دادهاند. طبق این گزارش در ۵ ماه اول امسال میزان این سرمایهگذاری ۹۲ درصد کاهش یافته است.
۲- تعرفههای بیشتر بر کالاهای آمریکایی
پکن میتواند تعرفههای خود را برای کالاهای آمریکایی بیشتری وضع کند. تا به اینجا پکن محصولات کشاورزی و دامداری آمریکا را با تعرفه جریمه کرده است. اما از این به بعد هم شرکتهای آمریکایی مهمی در این پروسه آسیب خواهند دید و اپل و بوئینگ میتوانند هدف بعدی باشند.
۳- نخریدن نفت و گاز از آمریکا
چین بزرگترین مصرفکننده انرژی جهان است و در دهه آینده به بزرگترین خریدار الانجی دنیا هم تبدیل میشود. چین در حال حاضر یکی از خریداران کلیدی نفت و گاز آمریکاست. پکن به دنبال آن است که بر ۱۶ میلیارد دلار دیگر از کالاهای وارداتی آمریکا تعرفه وضع کند که این شامل نفت خام، الپیجی، بنزین، گاز طبیعی و سایر محصولات انرژی میشود.
۴- کاهش دادن ارزش یوآن
کاهش ارزش یوآن به چین کمک میکند رقابتی بودن تجارت خود را تقویت کند. پکن میتواند قوانین کنترل سرمایه خود را که در دو سال گذشته باعث تقویت یوآن شدهاند تسهیل کند. این گام باعث کمک به صادرات این کشور خواهد شد.
۵- فروش اوراق خزانهداری آمریکا
پکن میتواند در اقدامی تلافیجویانه از گزینه اتمی خود استفاده کند، یعنی بزرگترین واردات این کشور، اوراق قرضه آمریکا را هدف قرار دهد. تا پایان آوریل، میزان اوراق خزانهداری آمریکا که در تملک چین قرار گرفته است به ۱.۱۸ تریلیون دلار رسیده است. به این ترتیب چین بزرگترین سرمایهگذار خارجی آمریکا و دومین مالک اوراق دولتی آمریکا، پس از فدرالرزرو است. فروش ارزان این اوراق باعث بالا رفتن سود آنها میشود و باعث میشود هزینه فاینانس دولت فدرال آمریکا، بالا برود. این اقدام میتواند تاثیر منفی بزرگی بر فاینانس و سرمایهگذاری جهانی در آمریکا بگذارد.
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