۹۸ درصد انشعابات آب شرب خمین از سیستم آبیاری فضای سبز جداسازی شد

ابوالفضل مرتضیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساماندهی ۳۰ کنتوری که به انشعابات آب شرب متصل بودند از دیگر اقدامات شهرداری در زمینه مقابله با بحران منابع آبی شهرستان خمین است.

وی با بیان اینکه شهرستان خمین دارای یکصد هکتار فضای سبز است، ادامه داد: در راستای مقابله با کم آبی ۸۰ درصد مجموعه فضای سبز این شهرستان به سیستم آبیاری نوین تجهیز شده است.

شهردار خمین تصریح کرد: برای آبیاری فضای سبز این شهر به روش سنتی نیاز به ۶۰ لیتر آب در ثانیه بود که با روش آبیاری نوین این میزان به ۱۷ لیتر در ثانیه کاهش یافته است.

مرتضیان استفاده از پساب فاضلاب در آبیاری فضای سبز شهری که کمترین دسترسی مردم را دارد و مشکلی به لحاظ مسائل بهداشتی ایجاد نمی کند، راهکار دیگر در بهبود وضعیت آب و مقابله با بحران آب در شهرستان خمین دانست و افزود: روزانه ۴۰۰ متر مکعب پساب فاضلاب برای آبیاری فضای سبز خمین برداشت می شود.

وی با بیان اینکه برای آبیاری هر مترمکعب چمن، روزانه ۳۰۰ تا ۷۰۰ لیتر آب نیاز است، گفت: جمع آوری هشت تا ده هکتار چمن در شهرستان خمین در دستور کار قرار دارد و استفاده از گونه های گیاهی کم آب بر و مقاوم در برابر کم آبی برای توسعه فضای سبز خمین در حال اجرا است.

شهردار خمین خاطر نشان کرد: پنج حلقه چاه آب برای آبیاری فضای سبز خمین با مجوز ۱۲۰ لیتر در ثانیه در اختیار شهرداری قرار دارد، اما تنها ۱۵ تا ۱۷ لیتر آب از این چاه ها برداشت می شودکه اقدامی موثر در راستای مقابله با بحران آب در شهرستان خمین و رفع مشکل تامین آب شرب مورد نیاز شهروندان خمینی است.