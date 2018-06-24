  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۵۲

گزارش خبرنگار مهر از روسیه؛

شجاعی: از اتفاق چهار سال قبل درس می‌گیریم/ کاملا آماده هستیم

شجاعی: از اتفاق چهار سال قبل درس می‌گیریم/ کاملا آماده هستیم

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد بازیکنان این تیم برای دیدار برابر پرتغال آماده هستند و برای رسیدن به پیروزی تلاش می کنند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به روسیه، مسعود شجاعی که به همراه کارلوس کی روش در نشست خبری شرکت کرده بود در مورد این بازی گفت: آماده دیدار با پرتغال هستیم و امیدوارم با بازیکنان جوانی که داریم بتوانیم با انرژی تمام مبارزه کنیم. 

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران درمورد اتفاقی که چهار سال قبل برای ایران رخ داد و باعث شد در دیدار برابر بوسنی تیم ملی ایران شکست بخورد گفت: ما در آن بازی اشتباه نداشتیم و چیزی که در آن بازی اتفاق افتاد این بود که ما بیشتر ریسک کردیم چون نیاز به برد داشتیم. ما در بازی با بوسنی ریسک کردیم و سعی می کردیم هجومی تر باشیم که به ضرر ما شد. 

وی ادامه داد: همانطور که می دانید می توانیم از آن بازی تجربه کسب کنیم و در این جام از آن استفاده کنیم. با توجه به اینکه شرایط تیم ما نسبت به دور قبل متفاوت تر است. شادابی و نشاط و میانگین سنی تیم ما پایین تر است. 

مسعود شجاعی با امیدواری از دیدار برابر پرتغال یاد کرد و گفت: در آن دوره ما دو بازی پرفشار داشتیم که خسته شده بودیم اما الان این را نمی بینم و بازیکنان با تمام قوا در خدمت تیم هستند و آماده ایم یک بازی خوب را به نمایش بگذاریم. 

کد مطلب 4329550
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها