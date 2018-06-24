به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به روسیه، مسعود شجاعی که به همراه کارلوس کی روش در نشست خبری شرکت کرده بود در مورد این بازی گفت: آماده دیدار با پرتغال هستیم و امیدوارم با بازیکنان جوانی که داریم بتوانیم با انرژی تمام مبارزه کنیم.

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران درمورد اتفاقی که چهار سال قبل برای ایران رخ داد و باعث شد در دیدار برابر بوسنی تیم ملی ایران شکست بخورد گفت: ما در آن بازی اشتباه نداشتیم و چیزی که در آن بازی اتفاق افتاد این بود که ما بیشتر ریسک کردیم چون نیاز به برد داشتیم. ما در بازی با بوسنی ریسک کردیم و سعی می کردیم هجومی تر باشیم که به ضرر ما شد.

وی ادامه داد: همانطور که می دانید می توانیم از آن بازی تجربه کسب کنیم و در این جام از آن استفاده کنیم. با توجه به اینکه شرایط تیم ما نسبت به دور قبل متفاوت تر است. شادابی و نشاط و میانگین سنی تیم ما پایین تر است.

مسعود شجاعی با امیدواری از دیدار برابر پرتغال یاد کرد و گفت: در آن دوره ما دو بازی پرفشار داشتیم که خسته شده بودیم اما الان این را نمی بینم و بازیکنان با تمام قوا در خدمت تیم هستند و آماده ایم یک بازی خوب را به نمایش بگذاریم.