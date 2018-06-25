اعزام ۷ کاروان سلامت به مناطق محروم/ ویزیت رایگان روستاییان

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب درگاهی گفت: با اعزام این ۷ کاروان طی دو ماه اخیر، ۸۲۵ روستایی معاینه رایگان و از خدماتی همچون آموزش خود مراقبتی، بسته های معیشتی و بهداشتی و توزیع داروی رایگان بهره مند شدند.

وی با اشاره به تداوم اعزام کاروان های سلامت به مناطق حاشیه ای و دورافتاده سراسر کشور ، اظهارداشت: این کاروان ها، فعالیت خود را با شناسایی محلی و ارتباط مستقیم با مراکز بومی و شعب جمعیت هلال احمر در شهرها آغاز می کنند و با توجه به اینکه در حال حاضر ۱۰ درصد جمعیت در حاشیه شهرها ساکن هستند که از محروم ترین افراد بوده و تحت پوشش هیچ گونه بیمه ای نیستند، بنابراین خدماتی از این دست می تواند اقدامی اساسی برای تامین سلامت و پیشگیری از بیماری ها تلقی شود.

به گفته درگاهی، روستاهای سه گنبد فاروج، آشوربای حصارچه، گرمک مانه و سملقان، جاجرم، سنگچین شیروان، ابری تپه و روستای اصغرآباد گرمه مقصد کاروان های سلامت بودند.

وی افزود: این برنامه توسط جمعیت هلال احمر استان خراسان شمالی اجرا شده است.