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۴ تیر ۱۳۹۷، ۸:۲۲

سرپرست سازمان داوطلبان خبر داد؛

اعزام ۷ کاروان سلامت به مناطق محروم/ ویزیت رایگان روستاییان

اعزام ۷ کاروان سلامت به مناطق محروم/ ویزیت رایگان روستاییان

سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، از اعزام ۷ کاروان سلامت به روستاهای محروم استان خراسان شمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب درگاهی گفت: با اعزام این ۷ کاروان طی دو ماه اخیر، ۸۲۵ روستایی معاینه رایگان و از خدماتی همچون آموزش خود مراقبتی، بسته های معیشتی و بهداشتی و توزیع داروی رایگان بهره مند شدند.

وی با اشاره به تداوم اعزام کاروان های سلامت به مناطق حاشیه ای و دورافتاده سراسر کشور ، اظهارداشت: این کاروان ها، فعالیت خود را با شناسایی محلی و ارتباط مستقیم با مراکز بومی و شعب جمعیت هلال احمر در شهرها آغاز می کنند و با توجه به اینکه در حال حاضر ۱۰ درصد جمعیت در حاشیه شهرها ساکن هستند که  از محروم ترین افراد بوده و تحت پوشش هیچ گونه بیمه ای نیستند، بنابراین خدماتی از این دست می تواند اقدامی اساسی برای تامین سلامت و پیشگیری از بیماری ها  تلقی شود.

به گفته درگاهی، روستاهای سه گنبد فاروج، آشوربای حصارچه، گرمک مانه و سملقان، جاجرم، سنگچین شیروان، ابری تپه و روستای اصغرآباد گرمه مقصد کاروان های سلامت بودند. 

وی افزود: این برنامه توسط جمعیت هلال احمر استان خراسان شمالی اجرا شده است.

کد مطلب 4329756
حبیب احسنی پور

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