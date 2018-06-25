دانشگاه ها به سمت کارآفرینی حرکت کنند/ ضرورت ارتباط علم با صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا باقری صبح امروز دوشنبه در نشستی با مدیران و هیات امنای ممیزی دانشگاه تبریز، با اشاره به اینکه دانشگاه تبریز یکی از دانشگاه های اثرگذار و برتر کشور شناخته می شود، اظهار کرد: دانشگاه تبریز از ویژگی های مختلف و ظرفیت های متعددی برخوردار است می بایست به سمت دانشگاهی کارآفرین، توسعه همکاری های بین المللی و جذب دانشجویانی از دیگر کشورها نیز زبان زد عام و خاص شود.

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حل مشکلات مردم و جامعه را از شاخص های دانشگاه های سطح یک، برتر و تاثیرگذار کشور عنوان کرد و افزود: امروز آنچه که بیشتر به چشم می خورد این است که وجود وزارت بهداشت با ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و پزشکی بیشتر برای مردم قابل لمس است اما آن گونه که انتظار می رود هنوز نقش و جایگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حل مشکلات مردم و جامعه به خوبی تبیین نشده است.

وی ادامه داد: شاید در گذشته به دلیل تحقق مطالبات اجتماعی بر تعدد دانشگاه ها در کشور افزوده شده است اما اکنون می طلبد تا دانشگاه ها به سمت و سوی حضوری موثر و کیفیت گرایی حرکت کنند این انتظاری است که دانشگاه ها داریم.

حضور موثر در جامعه و کیفیت گرایی انتظاری است از دانشگاه ها داریم

باقری، اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک با سایر دستگاه و سازمان ها به منظور حل مشکلات جامعه، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و حرکت دانشگاه ها به سمت دانشگاه های کارآفرین و حضور موثر در بطن جامعه را تعیین کننده دانست، گفت: انتخاب مدیران متعهد و کاردان و مامورت محور کردن دانشگاه ها از رویکردهای وزارت علوم است.

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه تربیت نیروهای متخصص و متعهد در پیشرفت، توسعه و آبادانی کشور نقش بسزایی می تواند داشته باشد، یادآور شد: ماموریتی که می توان برای هر دانشگاه ها تعریف کرد این است که به لحاظ نیازهای منطقه خویش در حوزه های اقتصادی و صنعتی طرح و پروژه هایی را در حد توان خود اجرایی کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه آموزش عالی کشور در طول ۴۰ سال گذشته از پیروزی انقلاب اسلامی توانسته در بخش های مختلف موفقیت های متعددی را کسب کند، گفت: تا پیش از انقلاب به دلیل محدودیت تربیت در چند رشته موجب می شد تا دانشجویان برای تحصیل به خارج از کشور بروند ولی بعد از انقلاب به لحاظ تعدد رشته ها زمینه تربیت جوانان متعهد، ماهر و متخصص فراهم شده است.