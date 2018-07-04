تصویربرداری «پدر» ادامه دارد/ ضبط صحنه درگیری بین اعضای خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، مجموعه «پدر» به کارگردانی حامد عنقا که این روزها، آخرین بخش های تصویربرداری خود را پشت سر می گذراند، اخیرا به ضبط صحنه درگیری بین اعضای خانواده رسیده است.

در این صحنه شخصیت محسن با بازی کاوه خداشناس با پدر و مادر همسرش که مهدی سلطانی و لعیا زنگنه ایفاگر نقش آنها هستند، درگیر شده و این برخورد به بهم خوردن یک مهمانی در سریال منجر می شود.

از جمله دیگر بازیگران این سکانس هنرمندان جوانی هستند که اغلب با «پدر» برای نخستین بار به عنوان بازیگر حرفه ای شناخته خواهند شد.

این سریال که پیش از این گزینه اصلی شبکه دو برای پخش در ماه مبارک رمضان به حساب می آمد، احتمال دارد کنداکتور پس از جام جهانی را به خود اختصاص دهد.

عوامل این سریال روزهای اخیر در مهرشهر کرج مشغول تصویربرداری بودند و در روزهای آتی کار در لوکیشن های دانشگاه و کارخانه ادامه خواهد یافت.

از بازیگران اصلی «پدر» می‌توان به مهدی سلطانی، لعیا زنگنه، سینا مهراد، مسعود فروتن، نیما رییسی، مجید مشیری، اکبر رحمتی، مژگان ترانه، الهام طهموری، ریحانه پارسا، ساناز طاری، شهاب مهربان، مهتاب شیروانی، پوریا سلطان‌زاده، سیدحسام میثاق و بیژن امکانیان اشاره کرد.

عوامل اصلی این سریال عبارتند از طراح، نویسنده و تهیه کننده: حامد عنقا، کارگردان: بهرنگ توفیقی، همکار نویسنده: سیدحسین امیرجهانی، مدیر تصویربرداری: بهنام کریمی، تدوین: امیرشیبان خاقانی، طراح صحنه و لباس: محسن شریفی، طراح گریم: مهرنوش طبیبی، موسیقی: ستار اورکی، صدابردار: امیر حاتمی، مدیرتولید: افشین قلی پور، مدیر برنامه ریزی: امیر سلیمانی، دستیار اول کارگردان: مجید مافی، منشی صحنه: مهین شهبازی، مدیر تدارکات: شهرام اسلامی، عکاس: محمد دارایی، تصویربردار: سامان عمارفطرت، دستیار دوم کارگردان: علیرضا رمضانی، دستیار برنامه ریز: علی مرزبان، دستیار طراح صحنه: قاسم قاسمی، دستیاران صحنه: محمد مهمان نواز، صادق صدری، دستیاران لباس: کتایون فربود، منیژه محمدی، مجریان گریم: وحید شیرزاداصل، ژیوان حیدری، دستیاران تصویر: بهروز دشتایی، سارو حیدری، فرشاد غفاری، محمد عزیزی، کوروش جمعه پور، دستیاران صدا: نادر تاج آبادی، علی سعداوی، همکار تدوین: الهام بدیعی، تصویربردار پشت صحنه: مجتبی سعادت، تدارکات: اصغر پسندپور، یاسر میر مجیدی، همیار تدارکات: حمید مختاری، مدیر پشتیبانی: سید علی اسلامی، گرافیک: مجید اسماعیلی، امور مالی: فریبرز بلارک، امور اداری: شیرین پورایواز، پشتیبانی فنی: موسسه رسانه مهر طاها، روابط عمومی: مریم عرفانیان.