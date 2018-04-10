بیژن امکانیان به «پدر» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، بیژن امکانیان که در سریال رمضانی «پدر» نقش توفیق را برعهده دارد، هفته گذشته برای نخستین بار مقابل دوربین رفت تا نقش رفیق و همکار حاج علی (با بازی مهدی سلطانی) را که عنقا برای او نوشته، بازی کند.

بازیگر «گلهای داوودی» آخرین بار با سریال «گسل» در تلویزیون به ایفای نقش پرداخت.

تا به حال نزدیک به نیمی از سریال «پدر» تصویربرداری شده است و مراحل فنی کار از جمله تدوین توسط امیرشیبان خاقانی و آهنگسازی توسط ستار اورکی همزمان جلو می رود.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: «حامد پسر جوانی است که طی یک ماجرا درگیر داستانی عشقی می‌شود. او به خاطر اعتقاداتش و پدری که برایش الگویی تمام عیار است ناچار سر یک دو راهی قرار می‌گیرد که باید دست به انتخابی سرنوشت‌ساز بزند…»

ریحانه پارسا در نقش لیلا با «پدر» به عنوان یک چهره جدید معرفی می شود و از جمله دیگر بازیگرانی که تاکنون به «پدر» پیوسته اند می توان به مهدی سلطانی، لعیا زنگنه، سینا مهراد، مسعود فروتن، نیما رییسی، مجید مشیری و اکبر رحمتی اشاره کرد.

عوامل اصلی این سریال که در ماه مبارک رمضان از شبکه دو سیما روی آنتن خواهد رفت، عبارتند از طراح، نویسنده و تهیه کننده: حامد عنقا، کارگردان: بهرنگ توفیقی، همکار نویسنده: سید حسین امیرجهانی، دستیار اول کارگردان: مجید مافی، دستیار دوم کارگردان: علیرضا رمضانی، منشی صحنه: مهین شهبازی، مدیر برنامه ریزی: امیر سلیمانی، دستیار برنامه ریز: علی مرزبان، مدیر تصویربرداری: بهنام کریمی، تصویربردار: سامان عمارفطرت، تدوین: امیرشیبان خاقانی، همکار تدوین: الهام بدیعی، طراح صحنه و لباس: محسن شریفی، دستیار اول صحنه: قاسم قاسمی، دستیاران لباس: نیسا نادری و کتایون فربود، طراح گریم: مهرنوش طبیبی، مجری آقا: وحید شیرزاداصل، مجری خانم: ژیوان حیدری، صدابردار: امیر حاتمی، عکاس: محمد دارایی، مدیرتولید: افشین قلی پور، مدیر تدارکات: شهرام اسلامی، تدارکات: اصغر پسندپور، همیار تدارکات: حمید مختاری، مدیر پشتیبانی: سید علی اسلامی، گرافیک: مجید اسماعیلی، امور مالی: فریبرز بلارک، امور اداری: شیرین پورایواز، پشتیبانی فنی: موسسه رسانه مهر طاها و روابط عمومی: مریم عرفانیان.