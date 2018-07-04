آغاز فرآیند نام نویسی بیمه درمان تکمیلی، عمر و حوادث فعالان قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام بیمه درمان تکمیلی ویژه فعالان قرآنی، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران عضو صندوق اعتباری هنر در سراسر کشور آغاز شد.

بدنبال ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی به اعضاء صندوق اعتباری هنر و براساس قرارداد منعقد شده با «بیمه سرمد» ثبت نام بیمه تکمیلی در یک مرحله (بدون تمدید) و به مدت ١٠ روز از تاریخ ١٢ تیرماه لغایت ٢١ تیرماه از طریق وب سایت صندوق؛ به ‌نشانی www.honarcredit.ir انجام خواهد شد.

در این قرارداد سطح جامعی از خدمات درمانی در قالب ٣ طرح (امید، آرامش و رفاه) با تعهدات و پوشش های فراتر از سال قبل ارائه می شود. بر این اساس تلاش شده است حداکثر خدمات با کمترین هزینه برای اعضاء منظور شود. کلیه خدمات بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه بیمانو به اعضاء ارائه خواهد شد.

لازم به یادآوری است؛ حسب مقررات، ارائه هرگونه خدمات منوط به عضویت متقاضی در صندوق می باشد. ثبت نام بیمه تکمیلی همانند سال گذشته از طریق وب سایت صندوق انجام خواهد پذیرفت.

٦٠درصد هزینه بیمه تکمیلی فعالان قرآنی عضو صندوق هنر، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت یارانه تأمین می شود.

سهم ٤٠ درصدی متقاضی، برای یک سال به شرح ذیل می باشد:

- طرح امید ١٢٨ هزار و هشتصد تومان

- طرح آرامش ٤١٨ هزار و هشتصد تومان

- طرح رفاه ٦٧٨ هزار و هشتصد تومان

گفتنی است با تصمیم صندوق اعتباری هنر، امسال «بیمه عمر و حوادث» نیز به فهرست خدمات هر سه طرح افزوده شده است که براساس قرارداد منعقد شده با "بیمه سرمد"سقف تعهد بیمه فوت طبیعی، ٢٠ میلیون تومان و فوت ناشی از حوادث ٤٠ میلیون تومان است.

** شرح خدمات پزشکی هریک از سه طرح فوق را از اینجا بخوانید.