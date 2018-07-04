به گزارش خبرنگار مهر، نفیسه میرکتولی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از شروع مطالعاتی و برنامه ریزی برای ایجاد شهرک اورژانس خبر داد و گفت: این شهرک با رویکردی نوین و با جدیدترین تکنولوژی آموزشی به عنوان یکی از پارک های موضوعی آموزشی در حوزه فوریتهای پزشکی برنامه ریزی و اجرا می شود.

وی بابیان اینکه این شهرک در سه فاز برای کودکان، بزرگسالان و آموزش های تخصصی برنامه ریزی شده است، گفت: این شهرک در کمترین زمان ممکن به عنوان اولین قدم در شهر تهران اجرا خواهد شد.

میرکتولی باتاکید براینکه آموزش و تحقیقات رکنی اساسی در سازمان اورژانس کشور بوده و آموزش در تمام عرصه‌ها مهم است، گفت: در حوزه آموزش تخصصی استانداردسازی صورت گرفته و دوره‌های آموزشی بین‌المللی برنامه‌ریزی شده است.

۳۱۴ هزار پرسنل عملیاتی در اورژانس کشور فعالیت دارند که دوره‌های مهارتی برای آنها برنامه‌ریزی شده است معاون آموزش و پژوهش سازمان اورژانس کشور با اشاره به اینکه بسیاری از اقدامات در سطح اورژانس برای نخستین بار در سطح بین المللی انجام می‌شود، افزود: ۳۱۴ هزار پرسنل عملیاتی در اورژانس کشور فعالیت دارند که دوره‌های مهارتی برای آنها برنامه‌ریزی شده است.

میرکتولی از برگزاری المپیاد علمی، مهارتی و فنی فوریت‌های پزشکی کشور خبر داد و افزود: ۱۰ روز پیش شاهد رقابت ۲۰۰ تکنسین خبره اورژانس کشور در المپیاد علمی و مهارتی بودیم.

وی با اشاره به برگزاری مهارت علمی و فنی برای تکنسین‌های اورژانس کشور طی دو روز در کشور، گفت: آموزش عمومی به ۱۱ گروه تقسیم و برای تمام مخاطبان محتوای درسی و آموزشی در قالب کتاب تهیه شده است.

مجتبی سیف با تأکید بر اینکه فعالیت های عمومی جامعه نیازمند آموزش و هماهنگی است، اظهار داشت: میزان بروز تصادفات در جاده های ایران با آمار دنیا متفاوت و برگرفته از فرهنگ فیزیکی، ساختاری است که این مهم باید برای تصحیح و ترویج فرهنگ صحیح ترافیکی در دستور کار رسانه‌ها و مراکز علمی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه های مهم سازمان امداد و نجات و اورژانس کشور این است که بتواند با استفاده از شرایط موجود فرایند سخت انتقال مصدوم در کوتاهترین بازه زمانی را ممکن کند، گفت:خوشبختانه در کشور ما زمان طلایی رسیدن به مصدوم به استاندارد نزدیک شده و حتی در مواردی بهتر نیز شده است.

مشاور معاون اجرایی رئیس سازمان اورژانس کشور تأکید کرد: یکی از افتخارات ما در مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آنژیوگرافی بیمار در مراحل اولیه تا زمان انتقال به بیمارستان است و باید دستگاههای مربوطه به ما کمک کنند تا بهترین راهکار و روش در همراهی اورژانس کشور و ارائه خدمات ارزنده دیده شود.