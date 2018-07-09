به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال در بی حس و حال‌ترین حالت خود از پنجشنبه گذشته آغاز شد. در این فصل از مسابقات نه خبری از لژیونرها و ملی پوشان مطرح است و نه تیم ها بنیه مالی مناسبی دارند. به جز دو، سه باشگاه سایر تیم ها با مشکلات مالی شدید دست و پنجه نرم می کنند. تعدادی از تیم ها به واسطه مشکلات مالی کمتر از ۱۰ روز اردوی آماده سازی برگزار کرده اند و همه چیز را به دست قضا و قدر سپرده اند. حتی تا پایان هفته اول هم خبری از پخش تلویزیونی در کار نبوده است.

در این میان کمیته فوتسال طی هفته های گذشته بر قانونمندی باشگاه ها و اجرای ضوابط تاکید و تهدید کرده بود هر تیمی مدارک را سر وقت ارسال نکند و ورودیه پرداخت نشود، جلوی حضور باشگاه ها در لیگ گرفته خواهد شد.

این تهدیدها در بخش تسویه حساب مالی باشگاه ها و پرداخت بدهی های گذشته و ورودی امسال جواب داد و حتی تیم آذرخش بندرعباس مجبور شد جرایم انضباطی فصل گذشته خود را هم پرداخت کند اما صحبتهایی از تخلف یکی دو باشگاه در زمان ارائه مدارک مطرح شده است.

یکی از باشگاه های لیگ برتری باوجود گذشت یک هفته از آخرین مهلت کمیته فوتسال برای بارگذاری مدارک در سیستم تعریف شده، درست شب مسابقه اقدام به این کار می کند. پیگیری خبرنگار مهر نشان می دهد همین باشگاه ۲۴ ساعت مانده به شروع مسابقه اش در لیگ برتر اقدام به جذب بازیکن هم کرده است.

یکی از اعضای سازمان لیگ با اعلام این خبر تاکید کرد که این مشکلات در این بخش همانند فصل گذشته تکرار شده است و تلاشها برای حذف این تیم متخلف به واسطه مقاومت یکی دو عضو هیات رئیسه بی نتیجه مانده است.

چشم پوشی هیات رئیسه بر تخلفات تیم ها بی سابقه نیست. هیات رئیسه سال گذشته به جذب چند بازیکن مشکوک در بعضی از باشگاه های لیگ برتری واکنشی نشان داد و حتی در هفته های پایانی لیگ، به تیم هیات فوتبال قم کمک کرد تا بتواند مسابقات را به اتمام برساند.

به این حجم از مشکلات مالی باشگاه ها و تخلفات آنها مشخص نیست که آیا لیگ امسال صحیح و سالم و با همین ۱۴ تیم به پایان خواهد رسید یا خیر.