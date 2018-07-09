به گزارش خبرنگار مهر، جلد دوم کتاب «داستان‌های خوب برای دختران بلند پرواز» (قصه‌هایی درباره زنان استثنایی) نوشته النا فاویلّی و فرانچسکا کاوالّو که چندی پیش با ترجمه مشترک امید سهرابی نیک و آرزو گودرزی توسط نشر نو منتشر شده بود، به تازگی به چاپ دوم رسیده است. این کتاب یکی از عناوین مجموعه «کتابخانه کوچک من» است که این ناشر چاپ می‌کند.

چاپ اول دومین جلد «داستان‌های خوب برای دختران بلند پرواز»، اوایل امسال عرضه شد و حالا به چاپ دوم رسیده است. نسخه اصلی این مجلد در سال ۲۰۱۷ در آمریکا منتشر شد و انتشار ترجمه فارسی‌اش با اطلاع و موافقت نویسندگانش انجام شد. دو نویسنده این کتاب برای نوشتنش، مبلغ بیش از یک میلیون دلار کمک مردمی‌گردآوری کرده اند و از ۷۰ کشور دنیا پشتیبان داشته اند.

در یادداشتی که نویسندگان کتاب برای ترجمه فارسی کتاب نوشته‌اند، آمده است: ما داستان‌های خوب برای دختران بلندپرواز را نوشته ایم تا این پیغام را به دختران سراسر جهان بدهیم که می‌توانند با تکیه بر توانایی‌های خود از عهده هر کاری برآیند. هدف اصلی این کتاب آشنا کردن دختران با داستان واقعی زنانی است که با وجود تمام موانع موفق شده‌اند کارهای بزرگ و حیرت انگیز انجام دهند. در این کتاب با داستان فضانورد و آشپز و قاضی و بازیکن تنیس و دیگر زنان فوق العاده ای آشنا می‌شوید که در تمام زمینه‌های قابل تصور جهان را تغییر داده اند و تغییر می‌دهند.

از هر زنِ‌معرفی شده در این کتاب، ضمن درج تاریخ تولد و درگذشت، یک تصویر نقاشی‌شده نیز چاپ شده است. نام زنانی که در این کتاب مورد معرفی قرار گرفته‌اند، به این ترتیب است:

آگاتا کریستی، آلیس بال، آن بانی، آندره پیل، آنگلا مرکل، آنیتا گاریبالدی، آیشولپَن نورگایف، ادری هپبورن، اسکای براون، اشتفی گراف، النور روزولت، اوپرا وینفری، برندا میلنر، بودیکا، بئاتریچه وی‌یو، بیَتریکس پاتر، بیلی جین کینگ، پگی گوگنهایم، پورنا مالاوات، پولین لئون، تمپل گراندین، جورجیا اکیف، جوزی نیکولینی، جون بیچم پراکتر، جی کی رولینگ، چیماماندا نِگوزی آدیچی، چیو جین، خودیا دی‌یوپ، ریچل کارسون، رزالیندا فرانکلین، روبی نل بریجز، ریگوبرتا منچوتام، زنِ جاده بوفالو، ژان باره، سارا سیگر، سارینیا سریساکول، سافو، سامانتا کریستوفورتی، سرافینا باتالیا، سلدا باغجان، سوجرنر تروث، سوفی شول، ‌ سوفیا ایونسکو، سونیا سوتومایر، سیمون وِی، شمسیه حَسَنی، فلورنس چدویک، کاترین جانسون، دوروتی وُن، مری جکسون، کاتیا کرافت، کریستینای سوئد، کلارا راکمور، کلارا شومان، کلمانتین واماریا، کوری‌ تِن بوم، گی اوئِندی، گرتی کوری، گروه ۶۰۰۰، گلوریا استاینم، لو دنگ‌پینگ، لورن پاتر، لورنا اوچوآ، لوری مورگان، لیلیان بْلَند، ‌ لیما گِبووی، ماتا هاری، ماتیلدای کانوسایی، مادام ساکی، مادام سی. ‌جِی. واکر، مارتا وی‌یرا دا سیلوا، مری ثارپ، مارینا آبراموویچ، مالی کلی، دیزی کادیبیل، ‌ گریسی فیلدز، مامباهای سیاه، مری سیکول، مری شلی، مری فیلدز، مری کینگزلی، مریت مور، مریم میرزاخانی(۲)، نادیا کومانچی، نادیه مراد، نادین گوردیمر، نفرتیتی، والری توماس، والنتینا ترشکوا، ‌ ویرجینیا هال، ویسواوا شیمبورسکا، ویولتا پارّا، ویوین مایر، هدی لامار، هورتنسیا، ‌ یوهانا نوربلاد، یئونْمی پارک.

در بخشی از این کتاب که مربوط به سافو شاعر یونانی است، می‌خوانیم:

سال‌ها سال پیش در جزیره کوچکی به نام لِزبوس در دریای اِژه، از شاخه‌های دریای مدیترانه در جنوب شرقی اروپا، زن جوان شاعری به نام سافو زندگی می‌کرد.

موهای سافو سیاه بود و همیشه لبخند ملیحی بر لب داشت. او مدرسه‌ای را اداره می‌کرد که در آن دختران آموزش‌های هنری و دینی می‌دیدند. او همچنین شعرهایی می‌سرود که در جشن‌های عمومی مانند مراسم پایان تحصیل شاگردان مدرسه‌اش خوانده می‌شد.

سافو در مورد احساسات عمیق و روابط صمیمی دختران و زنان جوان شعر می‌گفت. در آن زمان در یونان باستان، زنان اجازه نداشتند مانند دوران مدرسه با دوستانشان رابطه نزدیک داشته باشند و مجبور بودند بیشتر وقتشان را در خانه شوهر سپری کنند. شعرهای سافو روابط بین دختران را ستایش می‌کرد تا به زنان سالخورده یادآوری کند که دوستی‌های دوران جوانی‌شان را فراموش نکنند. بزرگترین نویسندگان و متفکران معاصر سافو آثار او را تحسین می‌کردند و او به زنان زیادی الهام بخشید تا شعر بسرایند. او حتی سبک جدیدی از شعر به نام غزل سافویی به وجود آورد.

سافو شعرهایش را روی طومارهای پاپیروس می‌نوشت که تعدادی از آنها در کتاب‌خانه اسکندریه در مصر نگهداری می‌شد. اما بیشتر این طومارها در طول قرن‌های بعدی از بین رفتند. سافو بیش از ده‌هزار بیت شعر سرود که اندکی از آنها تا به امروز باقی مانده‌ است.

سروده‌های سافو چنان عاشقانه است که در طی هزاران سال از او به عنوان نماد عشق زنانه در سراسر جهان یاد می‌شود.

چاپ دوم این کتاب با ۲۰۸ صفحه مصور رنگی، ‌ شمارگان ۲ هزار و ۲۰۰ نسخه و قیمت ۳۰ هزار تومان عرضه شده است.