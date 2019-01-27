به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «داستانهای خوب برای دختران بلندپرواز» اثر النا فاویلّی و فرانچسکا کاوالّو با ترجمه مشترک امید سهرابی نیک و آرزو گودرزی به تازگی توسط نشر نو به چاپ هشتم رسیده است.
نسخه اصلی این کتاب در سال ۲۰۱۷ چاپ شده است. دو نویسنده کتاب برای نوشتنش، مبلغ بیش از یک میلیون دلار کمک مردمیگردآوری کرده اند و از ۷۰ کشور دنیا پشتیبان داشتهاند.
چاپ اول این ترجمه دیماه ۹۶ منتشر شد و مرداد امسال چاپ ششمش راهی بازار شد. چاپ هفتم این کتاب هم آبانماه ۹۷ عرضه شد.
دو نویسنده کتاب با گردآوری شرح حال و زندگی زنان موفق دنیا، درباره هرکدام در یک یا دو صفحه از کتاب مطالب داستانواری را نوشتهاند. از هر زنِ معرفی شده در این کتاب، ضمن درج تاریخ تولد و درگذشت، یک تصویر نقاشیشده نیز چاپ شده است.
این کتاب جلد دومی هم دارد که اوایل امسال منتشر شد و تیرماه ۹۷ به چاپ دوم رسید.
چاپ هفتم اولین جلد «داستانهای خوب برای دختران بلندپرواز» با ۲۰۰ صفحه و قیمت ۳۷ هزار تومان عرضه شده است.
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