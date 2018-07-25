ورود ۳میلیون و ۱۶۰ هزار زائر در دهه کرامت به مشهد

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی فروزان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد : سه میلیون و ۱۵۹ هزار و ۸۹۳ زائر همزمان با دهه کرامت به مشهد وارد شدند و این آمار مربوط به بازه زمانی ۲۳ تیر تا ۲ مرداد ماه سال جاری می باشد.

وی افزود: از این تعداد ۳۳۷ هزار و ۹۳۶ نفر از طریق حمل و نقل جاده ای و ۱۹۵ هزار و ۵۵۸ نفر از طریق حمل و نقل ریلی در مدت زمان مذکور به مشهد وارد شده اند.

سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی تصریح کرد: آمار زائرانی که با وسایل نقلیه شخصی به مشهد سفر کرده اند دو میلیون ۴۶۷ هزار و ۶۶۳ نفر بوده که این آمار در مقایسه با سال گذشته ۲.۷ درصد رشد داشته است.

فروزان ادامه داد: ۱۵۸ هزار و ۷۳۶ نفر زائر هم از طریق فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد وارد مشهد شده اند.