ملی پوشان دوومیدانی عازم کشور نیجریه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، اعضای تیم ملی دوومیدانی به منظور شرکت در رقابت‌های تور قاره‌ای سطح نقره‌ای نیجریه امشب از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) عازم این کشور خواهند شد.



تیم اعزامی کشورمان با ترکیب حسین رسولی، مهدی صابری، سبحان احمدی، مهدی پیرجهان در بخش آقایان و حمیده اسماعیل نژاد در بخش بانوان در رقابت‌های تور قاره‌ای نیجریه شرکت خواهند کرد.



حمید ابراهیم نژاد به عنوان مربی ملی پوشان کشورمان را در این مسابقات همراهی می‌کند.



رقابت‌های دوومیدانی تور قاره ای سطح نقره‌ای نیجریه طی روزهای ۱۱و۱۲خرداد ماه جاری برگزار خواهد شد.