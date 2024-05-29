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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۲۲:۵۴

دوومیدانی غرب آسیا- بصره

بنیامین یوسفی در ١٠٠ متر فینالیست شد

بنیامین یوسفی در ١٠٠ متر فینالیست شد

در رقابت‌های ١٠٠ متر غرب آسیا بنیامین یوسفی راهی مرحله فینال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره رقابت‌های غرب آسیایی به میزبانی بصره در حال برگزاری است که در جریان این مسابقات در مرحله مقدماتی دوی ١٠٠ متر بنیامین یوسفی با ثبت زمان ١٠.۵۵ ثانیه به عنوان نفر دوم از گروه خود راهی مرحله فینال شد.فینال این مسابقه فردا (پنجشنبه) برگزار خواهد شد.

در ماده پرش طول و ۱۰۰ متر نیز امیر مهدی حنیفه در جایگاه چهارم قرار گرفت.

پویان شکری دیگر نماینده کشورمان در این ماده هم به دلیل مصدومیت از ادامه رقابت‌ها بازماند.

مسابقات غرب آسیا از ۹ خرداد در شهر بصره عراق آغاز شده و تا ۱۲ خرداد ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6123007
فریبا جلیل خانی

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