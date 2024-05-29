به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دانیل هاگاری» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت و زخمی‌شدن شمار دیگری از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در نبردهای جاری میان مبارزان مقاومت فلسطین و نظامیان صهیونیست در نوار غزه اذعان کرد.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در نبردهای روز گذشته در جنوب نوار غزه، ۳ نظامی صهیونیست به هلاکت رسیده‌اند.

علاوه بر این هاگاری اعلام کرد که در این نبردها ۳ نظامی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی نیز زخمی شده‌اند.

گفتنی است این دست آمارها در حالی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی مطرح می‌شود که شمار دقیق نظامیان صهیونیست کشته و زخمی‌شده به دست مبارزان مقاومت در نوار غزه بسیار فراتر از آمار اعلامی از سوی ارتش این رژیم است و رژیم صهیونیستی در تلاش است با پنهان‌داشتن شمار دقیق تلفات خود از فشارهای محافل سیاسی صهیونیستی و شهرک‌نشینان صهیونیست بگریزد و روی شکست‌های خود سرپوش بگذارد.