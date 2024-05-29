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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۲۲:۴۲

اذعان مقام صهیونیست به هلاکت و زخمی‌شدن ۶ نظامی صهیونیست در غزه

اذعان مقام صهیونیست به هلاکت و زخمی‌شدن ۶ نظامی صهیونیست در غزه

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که ۶ نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در نبردهای دیروز جنوب نوار غزه به هلاکت رسیده یا زخمی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دانیل هاگاری» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت و زخمی‌شدن شمار دیگری از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در نبردهای جاری میان مبارزان مقاومت فلسطین و نظامیان صهیونیست در نوار غزه اذعان کرد.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در نبردهای روز گذشته در جنوب نوار غزه، ۳ نظامی صهیونیست به هلاکت رسیده‌اند.

علاوه بر این هاگاری اعلام کرد که در این نبردها ۳ نظامی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی نیز زخمی شده‌اند.

گفتنی است این دست آمارها در حالی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی مطرح می‌شود که شمار دقیق نظامیان صهیونیست کشته و زخمی‌شده به دست مبارزان مقاومت در نوار غزه بسیار فراتر از آمار اعلامی از سوی ارتش این رژیم است و رژیم صهیونیستی در تلاش است با پنهان‌داشتن شمار دقیق تلفات خود از فشارهای محافل سیاسی صهیونیستی و شهرک‌نشینان صهیونیست بگریزد و روی شکست‌های خود سرپوش بگذارد.

کد مطلب 6123020

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