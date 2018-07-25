به گزارش خبرنگار مهر معصومه ابتکار در دیدار با بانوان ورزشکار و زنان قهرمان کشور در رشته های نابینایان و کم بینایان با تبریک میلاد امام رضا (ع) افزود: متاسفانه زندگی مدرن و کم تحرکی به ویژه در میان زنان آفت سلامتی زنان شده که این یک معضل جهانی است.

وی با اشاره به اقدامات دولت در حمایت از ورزش افراد دچار معلولیت و نابینایان ادامه داد: دولت توجه ویژه ای به ورزش بانوان به ویژه در بخش پارالمپیک، نابینایان و کم بینایان دارد و معتقدیم باید استعدادها در این حوزه ها شناسایی و سرمایه گذاری لازم روی این استعدادها انجام شود.

ابتکار تاکید کرد: کار ورزشکاران نابینا و کم بینا بسیار مهم است زیرا همه محدودیتها را در نوردیدند و اثبات کردند این موارد محدودیت نیست و با این اقدام، سمبل امید در جامعه شدند.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به وجود برخی مشکلات در جامعه در حوزه ورزش بانوان گفت: در برخی مناطق دورافتاده تر کشور امکانات زیرساختی برای ورزش زنان به اندازه کافی وجود ندارد. از سوی دیگر برخی محدودیتها در نگاه فرهنگی بخشهایی از جامعه موجب ایجاد چالشهایی در ورزش بانوان شده است که باید بگویم این محدودیتها در سطح جامعه به سرعت در حال تغییرات بنیادی است.

وی اضافه کرد: در خصوص ارائه امکانات بیشتر برای ورزش بانوان به ویژه در حوزه نابینایان و کم بینایان، به زودی دیداری با وزیر روزش و جوانان خواهم داشت و بر حمایت از این عزیزان تاکید خواهم کرد. نقش زنان قهرمان در ترویج ورزش همگانی بسیار مهم است زیرا هر قهرمان ورزشکار الگوی افراد زیادی در جامعه می شود.

ابتکار با اشاره به افت شاخص سلامت زنان در جامعه امروزی گفت: سبک زندگی در دنیای امروز موجب کم تحرکی زنان شده و این موجب کاهش شاخص سلامت زنان در تمام دنیا شده است. زندگی شهری امکان فعالیت بدنی زنان را محدود کرده است که باید برای رفع این چالش به ترویج ورزش همگانی بپردازیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور مسئولان امور بانوان فدراسیون نابینایان و کم بینایان و قهرمان و اعضای تیمهای ملی این حوزه برگزار شد، نائب رئیس فدراسیون به ارائه گزارشی از موفقیتها و قهرمانیهای بانوان نابینا و کم بینای کشورمان در سطح جهانی پرداخت و نبود حمایت مادی و معنوی از زنان ورزشکار نابینا و کم بینا و موضوع اسپانسر را از مشکلات این حوزه دانست.

در پایان این دیدار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اهدای هدایایی، از بانوان قهرمان در رشته های مختلف ورزشهای نابینایان و کم بینایان تقدیر کرد.