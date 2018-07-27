هواپیمای فضایی به ارتفاع ٤٦٥٠٠ فوتی زمین رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، آخرین هواپیمای فضایی شرکت ویرجین گالاکتی برای سومین آزمایش پرواز موشکی به آسمان فرستاده شد.

این هواپیما به نام VSS Unity spaceplane پس از پرتاب به ارتفاع ٤٦٥٠٠ فوتی زمین رفت. به هرحال این هواپیمای فضایی تا به حال به چنین ارتفاعی نرفته بود و برای نخستین بار وارد لایه مزوسفر(سومین لایه اتمسفر زمین) شد. همچنین سرعت آن به ٢.٤٧ ماخ یعنی دو برابر سرعت صوت رسید.

هواپیمای مذکور به مدت ٤٢ ثانیه در این لایه ماند و سپس به زمین بازگشت. VSS Unity جایگزین SpaceShip Two شده که در سال ٢٠١٤ دچار حادثه شد و یکی از خلبانان آن جان باخت. این وسیله نقلیه هوایی برای حمل ٦ توریست به فضا طراحی شده است. مسافران آن می توانند پس از تجربه ٥ دقیقه بی وزنی به زمین برگردند.

به گفته این شرکت آزمایش هایی مشابه به جمع آوری اطلاعات کابین مانند دما،فشار ،واکنش گرمایی، ارتعاشات و میزان اشعه ها کمک می کند.