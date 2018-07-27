سمینار افراط گرایان تکفیری و تفرقه در جهان اسلام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار یکروزه «افراط گرایان تکفیری و تفرقه در جهان اسلام» در مرکز مطالعات اسلامی مالزی با حضور تعدادی از اندیشمندان، وزیر دفتر نخست وزیری مالزی در امور مذهبی، رایزن فرهنگی ایران و تعدادی از دانشجویان و محققان با همکاری دو مرکز «آسیاوی و سازمان اسلامی شورای مشورتی مالزی (ماپیم)» برگزار شد.



پروفسور روسلان محمد نور، معاون پژوهشی مطالعات اسلامی دانشگاه مالایا مالزی در این نشست گفت: افراط گرایان تکفیری قرائت خود را به عنوان برداشت واقعی از اسلام مطرح می کنند و با خشونت، سایر بخش ها و تفکرات در اسلام را رد می کنند.



وی در این نشست که در آکادمی علوم اسلامی دانشگاه یوام برگزار شد، افزود: رویکرد و اقدامات افراط گرایان تکفیری به اتحاد و وحدت میان مسلمانان ضربه زده است و همواره درصدد ایجاد تفرقه میان مکاتب مختلف اسلامی هستند.



محمد ابوبکر، یکی از استادان مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه یوام، در این نشست گفت: اسلام دین رحمت و صلح برای همه مردم جهان است، اما در رویکرد تکفیری، چهره ای خشونت بار از اسلام در جهان به تصویر کشیده شده است.



وی تأکید کرد:نقش علمای اسلامی در انتقال مفاهیم دین مبین اسلام به جامعه جهانی بسیار حائز اهمیت است و علمای اسلامی در همه مکاتب اسلامی باید همواره با یکدیگر گفت وگو داشته باشند و وحدت میان مسلمانان را همیشه حفظ کنند. علمای اسلامی باید با محققان علوم اسلامی نیز ارتباط کامل داشته باشند، تا با توجه به پیشرفت های علوم و فنون بتوانند نیازهای روزمره جهان اسلام را پاسخگو باشند.



این اندیشمند مالزیایی افزود:با توجه به چالش های موجود، روشنفکران و محققان برای روشن ساختن اسلام واقعی، جلوگیری از انحرافات و اختلافات بیشتر و ایجاد زمینه ای برای وحدت در میان امت مسلمان، وظیفه بسیار مهم و تعیین کننده برعهده دارند.



مجاهد یوسف روا، وزیر در دفتر نخست وزیر مالزی نیز در این سمینار در سخنانی گفت: محققان علوم اسلامی تأکید دارند که صلح در اسلام اصل است و باید این اصل مورد توجه برای ایجاد فرهنگ صلح مورد کاملا توجه قرار گیرد،اما اکنون جهان اسلام از تنش ها و جنگ های متعددی رنج می برد.



وزیر مالزیایی گفت: کشورهای آسه آن می توانند، مدلی از صلح و زندگی صلح آمیز برای سایر بخش های جهان باشند؛ زیرا در این منطقه نژادهای مختلف با ادیان مختلف با یکدیگر حضور دارند که همه تلاش خود را برای زندگی صلح آمیز با یکدیگر به کار گرفته اند.



مجاهد یوسف روا افزود: سه لایحه جدید با هدف مهار مسأله نفرت مذهبی و نژادی به زودی در پارلمان مالزی برای تبدیل شدن به قانون مورد بحث وبررسی قرار می گیرد. این سه لایحه شامل قانون ضد تبعیض، قانون کمیسیون آشتی و هماهنگی ملی و قانون نفرت نژادی و مذهبی است و قرار است، در نشست های آتی مجلس نمایندگان مالزی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.



به گفته وی، کارگروهی متشکل از متخصصان حقوقی در نهادهای قضایی مالزی، متخصصان امور مذهبی و استادان دانشگاهها در حال بررسی این لوایح هستند و اولین جلسه بررسی در این زمینه در روزهای آتی با حضور دست کم ۴۰ نفر از استادان و محققان برگزار خواهد شد.



این لوایح قانونی از سال ۲۰۰۴ تاکنون مورد بحث و بررسی بودند، اما دولت پیشین در مالزی از اجرای آن خودداری کرد.



محمد عظمی عبدالحمید، رئیس سازمان اسلامی شورای مشورتی مالزی (ماپیم) از دیگر سخنرانان این سمینار گفت: اسلام دین تعادل و صلح است و همه مسلمانان حرکت های تکفیری و افراط گرایانه را محکوم می کنند. در عین حال رویکرد ضدمسلمانان در آمریکا و اسرائیل تقویت و به جهان انعکاس می یابد.



رئیس ماپیم تأکید کرد:بسیاری از علمای اسلامی با مواضع کاملا مشخص و آشکار و حتی با صدور فتاوی، اقدامات گروههای تکفیری و تروریستی را درجهان اسلام محکوم کردند، زیرا خشونت و تروریسم جایی در اسلام ندارد.



این متفکر مالزیایی تأکید کرد:تمام علما،محققان و همه مسلمانان باید با یکدیگر همکاری کنند تا چهره واقعی اسلام که دین صلح، رحمت و عشق و محبت، عدالت و احترام به عقاید و افکار و مساوات بین انسان ها و نژادهای مختلف است، برای جهانیان به تصویر کشیده شود.



سایر شرکت کنندگان در این سمینار نیز بر تقویت وحدت میان مسلمانان و مقابله با رویکردهای افراط گرایانه تکفیری درجهان اسلام تأکید کردند.