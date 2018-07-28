به گزارش خبرگزاری مهر، نشست دیدار و گفتگو با ناهید طباطبایی، در راستای برگزاری سلسله نشست‌های دیدار با نویسندگان پیشکسوت، روز چهارشنبه ۱۰ مرداد در موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم برگزار می‌شود.

این برنامه دوازدهمین و آخرین برنامه از این سلسله نشست‌ها است که به صورت گفتگوی آزاد طباطبایی به عنوان مهمان و آرش صادق‌بیگی به عنوان میزبان نویسنده و منتقد برگزار می‌شود.

مخاطبان ادبیات داستانی و نویسندگان طی این جلسه از تجربه‌های نویسندگی ناهید طباطبایی آگاه شده و فرصت خواهند داشت که ضمن آشنایی با جهان‌بینی این نویسنده، سوالات و ابهامات احتمالی درباره شرایط لازم برای نوشتن داستان، چگونگی مواجهه با موانع نوشتن و رویکرد به فضای نویسندگی را مطرح کنند.

نشست مذکور روز چهارشنبه ۱۰ مرداد از ساعت ۱۸ در موسسه هفت اقلیم واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از ملک، بعد از کشواد، پلاک ۵۶۹ برگزار می‌شود.