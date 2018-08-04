پشت پرده کمبود تجهیزات پزشکی و ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، تلاطم نرخ ارز در یکی دو ماه اخیر، قیمت کالاها و خدمات را به شدت تحت تاثیر قرار داده است، بطوریکه شاهد افزایش ناگهانی قیمت ها حتی در حوزه سلامت بوده ایم. این در حالی است که مسئولان ارشد وزارت بهداشت، بارها و به دفعات بر این موضوع تاکید دارند که قیمت دارو و تجهیزات پزشکی به هیچ عنوان تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز آزاد نیست. زیرا، دولت برای کالاهای استراتژیک همچون دارو و تجهیزات پزشکی، ارز دولتی تخصیص داده است. با این حال، از گوشه و کنار خبر می رسد که بیمارستان های دولتی با کمبود تجهیزات پزشکی مواجه شده اند و همین مسئله سبب گردیده برخی بیماران بستری برای تامین وسیله پزشکی مورد نیاز خود، به خارج از بیمارستان بروند.

در همین ارتباط، ایرج حریرچی به عنوان سخنگوی وزارت بهداشت، بارها و به دفعات، این موضوع را در نشست های خبری مورد اشاره قرار داده و عنوان می کند که نرخ ارز آزاد هیچ ارتباطی با قیمت دارو و تجهیزات پزشکی ندارد.

وی ضمن توصیه به مردم و بیماران برای اعلام شکایت های خود از کمبودهای دارویی و تجهیزات پزشکی به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت، گفت: با اطمینان می گویم که نوسانات نرخ ارز آزاد، تاثیری بر قیمت دارو و تجهیزات پزشکی ندارد و اگر کمبودی در این حوزه وجود دارد، قابل پیگیری و بررسی است.

از سوی دیگر، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، در گفتگو با خبرنگار مهر، کمبودهای تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها را موردی دانست و افزود: وضعیت به گونه ای نیست که بخواهیم آن را خیلی حاد تلقی کنیم، اما قبول داریم که مشکل وجود دارد.

وی با تاکید بر نظارت های روزانه بازرسان وزارت بهداشت از بیمارستان ها، گفت: کمبودها مقطعی بوده و قابل جبران است.

در همین حال، غلامرضا اصغری سکاندار سازمان غذا و دارو، ضمن هشدار به شرکت های تجهیزات پزشکی کم کار در این مقطع زمانی، اظهارداشت: قطعا، عملکرد این قبیل شرکت ها رصد شده و بعد از فروکش آثار تحریم، با آنها همکاری نخواهیم کرد و در لیست سیاه وزارت بهداشت قرار خواهند گرفت.

از سوی دیگر، فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران، عنوان داشت: در شرایط فعلی کشور، همه مدیران گمرک بر اساس حساسیتی که در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد، توجیه شده اند تا نسبت به ترخیص کالاهای سلامت محور حساسیت بیشتری داشته باشند. از همین رو، درصدد هستیم با ایجاد تسهیلاتی در گمرک، کالا و مواد اولیه دارو به محض ورود ترخیص شده و به دست شرکت ها و یا تولید کنندگان دارو برسد.

وی خاطرنشان کرد: تمام همکاران ما در گمرک قول می دهند که اجازه ندهند دارو و تجهیزات پزشکی در گمرک های کشور رسوب کرده و دیر ترخیص شود.

اما، عباسعلی پوربافرانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان برای تهیه تجهیزات پزشکی، اظهارداشت: در حال حاضر با توجه به بدهی بیمه ها به بیمارستان ها و بیمارستان ها به شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی، مراکز درمانی در تامین تجهیزات و پروتزهای درمانی ناتوان هستند، بنابراین در صورت تجویز توسط پزشک، بیمار به شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی مراجعه می کند.

وی با بیان اینکه رویه ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان ها پس از سال ها مجدد در مرحله اجرا قرار گرفته است، تصریح کرد: به طورحتم این مسئله به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، بنابراین باید توسط معاونت درمان وزارت بهداشت نظارت های کامل صورت گیرد، ضمن اینکه نظارت ها به تنهایی کافی نبوده و باید منابع لازم برای بیمارستان ها تامین شود.

پوربافرانی با انتقاد از اینکه طبق اطلاعات به دست آمده این رویه در برخی بیمارستان های کشور دیده شده است، گفت: وزارت بهداشت باید منابع لازم را برای تامین تجهیزات و دارو در داخل بیمارستان ها برای جلوگیری از ارجاع بیمار به خارج از مراکز درمانی را از سازمان برنامه و بودجه دریافت کند.

در همین حال، سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت با بیان اینکه شایعه سازی در حوزه سلامت زیاد است و در ماه های آینده نیز افزایش خواهد داشت، خاطرنشان کرد: ما اعتبار خود را هزینه ناتوانی برخی افراد یا سودجویی بعضی از دلالان یا تعدادی از واردکنندگانی که از این مسیر سود بیشتری به خود و آسیب بیشتری به مردم می رسانند، نخواهیم کرد، چراکه وزارت بهداشت مورد اعتماد قاطبه مردم است. بنابراین، برای روزهای سخت تدبیر خواهیم کرد و مردم مطمئن باشند، آنچه برای ما مهم بوده، رعایت کامل مقررات است. هیچ مجموعه ای در صورت تخلف حاشیه امن نخواهد داشت. در این راستا قوه قضائیه هم در کنار ما خواهد بود و تمام مسائل را رصد خواهیم کرد.