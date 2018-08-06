به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «نقد معرفت شناختی ادبیات جنگ، دفاع مقدس» با تکیه بر کتاب «پویه پایداری» روز سه‌شنبه مورخ ۱۶ مرداد جاری از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در محل ساختمان مرکزی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

در این نشست «علیرضا کمری» نویسنده کتاب «پویه پایداری» به ارائه مطلب پرداخته و مهدی کاموس و حجت‌الاسلام مهدی جهان به عنوان ناقد در این نشست حضور خواهند داشت.

نشست «نقد معرفت شناختی ادبیات جنگ، دفاع مقدس» با تکیه بر کتاب «پویه پایداری» روز سه‌شنبه مورخ ۱۶ مردادماه جاری از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه (۲)، شماره ۲ برگزار خواهد شد.

حضور علاقمندان در این نشست بلامانع است.