به گزارش خبرنگار مهر، نشست «جنگ شناختی رسانه‌های اجتماعی» از سری سلسله نشست‌های تحلیل جنگ شناختی از سوی قرارگاه جهادی اندیشه و گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری نهاد رهبری دانشگاه آزاد اراک برگزار می‌شود.

در این نشست محمدرضا کریمی قهرودی و حجت الاسلام محسن انبیایی به عنوان ارائه دهنده سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز یکشنبه نهم شهریورماه از ساعت ۸ صبح به صورت مجازی و از طریق نشانی اینترنتی https://skyroom.online/ch/iict/hekmat برگزار می‌شود.

در پایان به شرکت کننده ها گواهی دوره اعطا می‌شود.