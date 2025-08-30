  1. دین و اندیشه
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

بررسی ارتباط جنگ شناختی و رسانه‌های اجتماعی

نشست «جنگ شناختی رسانه‌های اجتماعی» به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «جنگ شناختی رسانه‌های اجتماعی» از سری سلسله نشست‌های تحلیل جنگ شناختی از سوی قرارگاه جهادی اندیشه و گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری نهاد رهبری دانشگاه آزاد اراک برگزار می‌شود.

در این نشست محمدرضا کریمی قهرودی و حجت الاسلام محسن انبیایی به عنوان ارائه دهنده سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز یکشنبه نهم شهریورماه از ساعت ۸ صبح به صورت مجازی و از طریق نشانی اینترنتی https://skyroom.online/ch/iict/hekmat برگزار می‌شود.

در پایان به شرکت کننده ها گواهی دوره اعطا می‌شود.

