بخشداران استان قزوین تغییر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری قزوین اعلام کرد: براساس نتایج حاصله از طرح ارزیابی عملکرد بخشداران، تغییر یا جابجایی برخی از آنها در دستور کار قرار دارد.

فضلی در همایش فرمانداران و بخشداران استان با تأکید بر لزوم تعامل و گفتگو بین مردم و مسئولین و تقویت جامعه مدنی گفت: با تدوین و ارسال آئین نامه اجرایی تشکیل اتاق های فکر، از فرمانداران و بخشداران درخواست می کنیم در این زمینه جدی باشند.

وی افزود: با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد بخشداران در سال ۱۳۹۶ توسط دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری که بر اساس شاخص های سیاسی، اجتماعی، عمرانی، ویژگی های فردی و مدیریتی صورت گرفته و بر مبنای آن، عملکرد بخشداران در ۵ گروه عالی، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف دسته بندی شده بر اساس نتایج حاصله، هیچ یک از بخشداران در گروه های عالی و خیلی ضعیف قرار نگرفته اند.

مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری تصریح کرد:طرح ارزیابی عملکرد فرمانداران بزودی آغاز می شود ونتایج این ارزیابی، مبنای تغییرات و جابجایی های آتی خواهد بود.

وی با اشاره به انجام امور جاری دربخشداریها وفرمانداریها یادآورشد: فرمانداران و بخشداران می بایست علاوه بر امور روزمره، در حوزه برنامه ریزی و سیاستگذاری، تلاش خود را در عرصه مدیریتی در حوزه سرمایه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و یا نمادین بکار گرفته و بر این اساس در هرسال یک سیاست و برنامه شاخص را به عنوان هدف خود در فرمانداری و یا بخشداری تعیین و اجرا کنند.