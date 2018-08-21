ارکستر ملی با رهبر مهمان نواخت/ شب عارف و شیدا در تالار وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین کنسرت ارکستر ملی ایران دوشنبه شب بیست و نهم مرداد با مدیریت هنری فریدون شهبازیان، رهبری مهمان اسماعیل واثقی و خوانندگی امیرمحمد تفتی در تالار وحدت تهران برگزار شد. در این کنسرت که با استقبال نسبی مخاطبان روبه رو شده بود، گروه قطعات منتخب و تازه تنظیم شده ای از شیدا و عارف قزوینی را برای علاقه مندان اجرا کردند.

«شیوه نوشین لبان» با شعری از فروغی بسطامی و آهنگسازی شیدا، «کیه کیه در میزنه» با شعر و آهنگ شیدا، «چهار مضراب برای دو سنتور و ارکستر» به آهنگسازی اسماعیل واثقی و تک نوازی سنتورعلی عابدین و کاوان کریمی، «قرار و اختیار دل» با شعر و موسیقی عارف قزوینی و «زلف شکن شکن» با آهنگ و شعر شیدا آثاری بودند که در بخش اول کنسرت برای مخاطبان ارائه شد.

در بخش دوم برنامه که بعد از دقایقی استراحت روی صحنه رفت، اعضای ارکستر ملی قطعات «فانتزی برای و ارکستر» به آهنگسازی اسماعیل واثقی و تک نوازی تار صبا طبخی، «شب مهتاب» با شعر و آهنگ شیدا، «تمنای دل» با شعری از سعدی و آهنگسازی شیدا، «بت چین» با شعر و آهنگ شیدا و «ماتم سرو» با شعر و آهنگ عارف قزوینی را اجرا کردند. این در حالی است که تنظیم تمامی قطعات برای ارکستر بر عهده اسماعیل واثقی بود.

اسماعیل واثقی از جمله هنرمندانی است که پس از طی مراحل ابتدایی آموزش موسیقی در ایران برای ادامه تحصیلات به اتریش سفر کرده و مدرک آهنگسازی خود را از آکادمی وین دریافت کرده است. او به گفته خودش طی دوران اقامت خود در اتریش بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ کنسرت در دنیا با ساز سنتور وتمبک ودیگر سازهای کوبه ای برگزار کرده است. این هنرمند در چندین کنسرت با یویوما به عنوان سولیست همراه با ارکستر ناسیونال فرانسه و کنسرت های جاده ابریشم حضور داشته است. آخرین اثر واثقی قطعه موزیکالی روی منظومه «ویس و رامین» سروده فخرالدین اسعد گرگانی است که در سال ۲۰۱۵ در تالار «کنسرت هاوس» وین اجرا شد.

آرمین قضاتی کنسرت مایستر، رایین نورانی، علیرضا خلج اسماعیلی، بهراد سوخکیان، صبا ندایی، آذین نصرتی، رمیصا نفیسی، هلیا محمدولی، سبا علی محمدی نوازندگان ویولن یک، سانوا عندلیبی، آرش جامع، علیرضا فواکهی، مونا لواسانی، مرضیه مزینانی، آندیا شهبازیان، محمد حسین ابراهیم زاده، کورش کردیان، حسین پارسافر نوازندگان ویولن دو، هومن اتابکی فر، همایون هاشم زاده، امیرحسین طائی، اشکان نظر، سرور رضا زاده، پرنیان آقایائی، سینا کلوت نوازندگان آلتو، محمد حسین غریبی، ارسلان علیزاده، علی آقاجانی، غزاله شیرازی، پروشات زندآیین، سینا آذرآباد، مسعود فیروزی نژاد نوازندگان ویولن سل، سروش کاکاوند، انوشا مصطفایی، حمیدرضا رزاز نوازندگان کنترباس، شایان حاصلی، روشنک نوشی نوازندگان فلوت، امیرحسین محمدیان، امیرملکی زاده نوازندگان فاگوت، سایوری شفیعی، محمد ملک لی نوازندگان کلارینت، حسام صدفی نژاد نوازنده ابوا، پوریا شیوا فرد نوازنده نی، مسیح تحویلداری، صبا طبخی، مهسا لواسانی، مسعود آزین نوازندگان تار، علی عابدین و کاوان کریمی نوازندگان سنتور، مژگان محمد حسینی نوازنده قانون، زهرا صبری نوازنده تمبک، علیرضا دریایی نوازنده کمانچه، حسن سهرابی معاون تولید هنر و آموزش و معصومه سعیدی مدیرداخلی اعضای ارکستر ملی ایران در کنسرت دوشنبه بیست و نهم مرداد را تشکیل می دادند.