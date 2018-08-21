ماهانه ۱۰ میلیارد تومان به مدارس شبانه روزی اختصاص می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الهیار ترکمن با اشاره به اینکه یکی از برنامههای وزارت آموزشوپرورش شناسایی و استفاده از سایر منابع بودجهای کشور است، گفت: برای پیشبرد اهداف باید به دنبال اختصاص سایر منابع بودجه باشیم و بیشازپیش به این موضوع پرداخت و از ظرفیتهای قانون بودجه به نحو احسن استفاده نمود.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در همین راستا و بهمنظور حمایت از مدارس شبانهروزی با هماهنگی سازمان هدفمندی یارانهها و سازمان بهزیستی به تفاهمی رسیدهایم که بر اساس آن از ابتدای سال تحصیلی جدید ماهیانه یکصد میلیارد ریال به مدارس مزبور اختصاص مییابد که بهتناسب شرایط و نیازمندیهای موجود در بین آنان بهطور متوازن توزیع میگردد.
الهیار افزود: آنچه مهم است توجه سایر دستگاهها به دستگاه بزرگ تعلیم و تربیت کشور است که خروجی آن ارتقاء کیفیت نیروی انسانی کشور را فراهم میآورد.
وی گفت: همگان باید نظام تعلیم و تربیت را متعلق به خودشان بدانند و از هیچ کوششی برای رفع تنگناهای آن دریغ نکنند.
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