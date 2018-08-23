ترافیک آزادراه کرج محدوده پل حصارک سنگین است

سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: ترافیک مسیر شمال به جنوب محور کرج - چالوس نیمه سنگین و پرحجم است. همچنین ترافیک جنوب به شمال این محور پرحجم و روان است.

وی در ادامه به وضعیت ترافیکی آزادراه کرج - قزوین اشاره کرد و گفت: ترافیک باند جنوبی آزاد محدوده پل حصارک تا پل فردیس سنگین است.

رئیس پلیس‌راه استان البرز اضافه کرد: ترافیک باند جنوبی آزادراه تهران - کرج محدوده پل فردیس تا پل کلاک نیمه سنگین است.

به گفته سرهنگ معظمی گودرزی ترافیک در محدوده گرم‌دره نیمه سنگین و پرحجم است.

وی از رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان به‌ویژه محور کوهستانی چالوس رادارند، خواست تا ضمن رعایت سرعت مطمئنه از بروز حادثه جلوگیری کرده و سفری ایمن را برای خود و خانواده رقم بزنند.