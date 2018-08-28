پخش مجدد قسمت شب گذشته سریال «پدر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، با توجه به درخواست بینندگان به سبب هم پوشانی مسابقه فوتبال شب گذشته با قسمت سی و یکم سریال «پدر»، این قسمت از سریال امشب مجدد پخش خواهد شد.

قسمت پایانی سریال «پدر» چهارشنبه ۷ شهریور ساعت ۲۱:۳۰ از این شبکه روانه آنتن خواهد شد و بازپخش آن ۱:۳۰ بامداد، ۱۲:۰۰ و ۱۶:۰۰ خواهد بود.

«پدر» به تهیه کنندگی و نویسندگی حامد عنقا و کارگردانی بهرنگ توفیقی از دوشنبه ۲۵ تیر ماه به صورت هر شبی از شبکه دو سیما روانه آنتن شد و هر هفته شنبه تا چهارشنبه روی آنتن رفت و پنجشنبه ها نیز خلاصه قسمت های هفته پخش می شد.

روابط عمومی سریال نیز اعلام کرده است: این سریال تا امروز حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بار در سایت تلوبیون تماشا شده است که در مقایسه با سریال هایی که همزمان از شبکه های یک و سه پخش می شوند، تنها در سایت تلوبیون به ترتیب ۳۶ و ۱۱ برابر بیشتر دیده شده است. در مقایسه دیگری نیز اگر ملاک فصل چهارم برنامه پرمخاطب «خندوانه» باشد، این برنامه تا پایان این فصل ۱ میلیون و ۴۲۳ هزار بازدید در تلوبیون داشته است که باز هم میزان مخاطبان «پدر» را دو برابر نشان می دهد.

از سوی دیگر در نظرسنجی سایت شبکه دو سیما نیز تاکنون ۵۸ هزار نفر شرکت کننده داشته که ۸۰ درصد آنها سریال را عالی، ۱۱ درصد آن را خوب، ۴.۸ درصد متوسط و ۳ درصد نیز ضعیف ارزیابی کرده اند.

مهدی سلطانی، لعیا زنگنه، سینا مهراد، مسعود فروتن، نیما رییسی، مجید مشیری، کاوه خداشناس، اکبر رحمتی، مژگان ترانه، الهام طهموری، ساناز طاری، شهاب مهربان، مهتاب شیروانی، پوریا سلطانزاده، سیدحسام میثاق و بیژن امکانیان و با معرفی ریحانه پارسا در نقش لیلا بازیگران این سریال هستند که قسمت آخر آن امشب سه شنبه ۶ شهریور از شبکه دو روی آنتن می رود.

عوامل اصلی این سریال عبارتند از طراح، نویسنده و تهیه کننده: حامد عنقا، کارگردان: بهرنگ توفیقی، همکار نویسنده: سید حسین امیرجهانی، دستیاراول کارگردان: مجید مافی، دستیاردوم کارگردان: علیرضارمضانی، منشی صحنه: مهین شهبازی، مدیر برنامه ریزی: امیر سلیمانی، دستیاربرنامه ریز: علی مرزبان، مدیرتصویربرداری: بهنام کریمی، تصویربردار: سامان عمارفطرت، تدوین: امیرشیبان خاقانی، همکار تدوین: الهام بدیعی، طراح صحنه و لباس: محسن شریفی، دستیار اول صحنه: قاسم قاسمی، دستیاران لباس: نیسانادری و کتایون فربود، طراح گریم: مهرنوش طبیبی، مجری آقا: وحید شیرزاداصل، مجری خانم: ژیوان حیدری، صدابردار: امیر حاتمی، عکاس: محمد دارایی، مدیرتولید: افشین قلی پور، مدیر تدارکات: شهرام اسلامی، تدارکات: اصغر پسندپور، همیارتدارکات: حمیدمختاری، مدیر پشتیبانی: سید علی اسلامی، گرافیک: مجید اسماعیلی، امور مالی: فریبرز بلارک، امور اداری: شیرین پورایواز، پشتیبانی فنی: موسسه رسانه مهر طاها و روابط عمومی: مریم عرفانیان.