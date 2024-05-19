کنگره ملی مرحوم آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امین درخشان ظهر یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی کهگیلویه و بویراحمد، افزود: این کنگره ملی ۱۰ کمیته اجرایی داشته که دستگاه‌های مختلف به منظور جریان سازی فرهنگی در جامعه عضو کمیته خواهند بود.

وی بیان داشت: با توجه به برگزاری کنگره ملی آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی (ره)، نماینده فقید سابق ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۳۹۶ این کنگره ملی در نیمه دوم سال جاری نیز در دستور کار قرار دارد.

درخشان تصریح کرد: مسئولیت اجرایی دومین کنگره ملی آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی (ره) با دانشگاه یاسوج خواهد بود.

وی با بیان اینکه آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی ۱۲ آبان ماه سال ۹۱ پس از عمری مبارزه و تلاش، دار فانی را وداع گفت، اظهار داشت: ایشان یک چهره ملی شناخته شده بوده و در تمامی عرصه‌ها، دینی و مذهبی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در میان تمامی فرهنگ‌ها و قومیت‌های جنوب کشور صاحب نفوذ بودند و خانواده ایشان از دیر باز امین و یاری گر مردم در همه عرصه‌ها بودند.