کنگره ملی مهندسی شیمی ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر حمیدرضا نوروزی دبیر شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، با اشاره به برگزاری این همایش در بهمن‌ماه سال جاری اظهار کرد: این همایش به صورت مشترک توسط انجمن مهندسی شیمی ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دانشکده مهندسی شیمی این دانشگاه برگزار خواهد شد.

وی هدف برگزاری این کنگره را گردهم آوردن محققان دانشگاه و متخصصان صنعت، ایجاد بستری مناسب برای تبادل یافته‌های جدید و پیشرفت‌های فنی و شناسایی نیازهای روز صنعت از طریق ارائه مقالات، برگزاری سخنرانی‌های کلیدی، برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی دانست.

نوروزی تمرکز اصلی این کنگره را روی توسعه پایدار در صنایع ایران از جمله صنابع بالا دستی نفت، پالایش و فرآوری نفت و گاز، پتروشیمی و شیمیایی، دارویی و غذایی ذکر کرد و افزود: بر این اساس در این کنفرانس سعی بر آن است که راهکارهای عملی و نوین در جهت بهینه سازی مصرف آب، بهینه سازی مصرف انرژی، بازیافت پساب‌های شهری و صنعتی، کاهش اثرات زیست محیطی صنایع، کاهش کربن منتشر شده به جو در صنایع ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

دبیر این کنگره با اشاره به محورهای این رویداد، اظهار کرد: در این کنگره در خصوص مسایلی چون پدیده‌های انتقال، ترمودینامیک، فرآیندهای جداسازی، مدل‌سازی و شبیه سازی، دینامیک سیالات محاسباتی، سینتیک، کاتالیست و طراحی راکتور، مهندسی و کنترل فرآیند، بیوتکنولوژی، مهندسی بیوپزشکی، صنایع غذایی و دارویی، نانوتکنولوژی و علوم و فناوری پلیمر مورد بحث قرار می‌گیرد.

به گفته وی مهندسی نفت و مخزن، تولید، فرآیند و تبدیل گاز طبیعی، فناوری پایدار و سبز،‌ مهندسی محیط زیست و ایمنی، استانداردسازی و آموزش در صنایع شیمیایی، مدیریت و کارآفرینی و انرژی تجدیدپذیر از دیگر محورهای این کنگره به شمار می‌رود.

زمان برگزاری این کنگره روزهای ۲ تا ۴ بهمن ماه جاری تعیین شده است.