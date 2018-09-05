ضرورت کاهش سهم ۴۰ درصدی ساختمان ها در اتلاف انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترکی که بین این مرکز و اداره کل معماری ساختمان با هدف بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ساختمان ها برگزار شد، صدرالدین علی پور رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار با اشاره به سهم ۴۰ درصدی ساختمان ها در اتلاف انرژی گفت: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران یکی از مهمترین بخش ها در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها است که می تواند با پیگیری و نظارت دقیق در این زمینه، بسیار موثر باشد.

وی افزود: در این خصوص باید دستورالعمل های اجرایی لازم تدوین و به تمامی بخش ها ابلاغ شود که این امر نیازمند تصویب بسترهای قانونی توسط شورای اسلامی شهر تهران است.

علی پور تاکید کرد: استفاده از سازوکارها و طرح های تشویقی جهت جلب مشارکت های مردمی بسیار ضروری است که این امر با هم افزایی و مشارکت سایر بخش ها محقق می شود.

وی همچنین بیان کرد: در کنار توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، ایجاد سامانه­ای جهت درج تمامی مشخصات و اطلاعات کلیه ساختمان های شهرداری تهران(به صورت فازبندی شده) نیز در دستور کار این مرکز قرار دارد.

در ادامه موسوی مدیرکل معماری ساختمان شهرداری تهران با اشاره به اهمیت موضوع محیط زیست گفت: تاکنون گام های مثبتی در راستای حفظ محیط زیست برداشته شده است ولی با توجه به وسعت شهر تهران و وجود انواع آلودگی ها، میزان توجه به جایگاه محیط زیست به ویژه در پروژه ها و طرح های شهری کافی نیست.

وی افزود: یکی از مهمترین دغدغه های محیط زیستی که توجه به آن نتایج مطلوب بسیاری را در پی دارد، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر است که با استقبال خوب مالکین ساختمان ها روبرو شده است.

موسوی ادامه داد: ماموریت اصلی مجموعه شهرداری تهران در توسعه شهری، استفاده مناسب از منابع، ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و بهبود وضعیت محیط زیست است.

وی همچنین خاطرنشان ساخت: طرح ها و پیشنهادات ارائه شده باید از خاصیت عینی و شهودی بودن برخوردار باشد.

مدیرکل معماری ساختمان شهرداری تهران با اشاره به وسعت حریم شهر تهران گفت: با توجه به اینکه حریم شهر تهران فاقد منابع مناسب جهت کشت و زرع است، بنابرین ایجاد مزارع انرژی میتواند گزینه مناسبی باشد که در این خصوص به همکاری مرکز مدیریت محیط زیست نیاز است.

همچنین در این نشست مقرر شد تا براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران "الزام شهرداری تهران به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر"، ماده ۲ مصوبه مذکور مبنی بر تهیه الحاقیه انرژی های تجدیدپذیر در آیین نامه اجرایی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و سایر موضوعات مشترک، یک کارگروه تخصصی مشترک جهت هم افزایی و رصد کردن شهر تهران و طرح موارد لازم تشکیل و دستورالعمل های اجرایی جامع به منظور بهینه سازی مصرف انرژی، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و همچنین بازچرخانی آب در ساختمان ها به ویژه ساختمان های مسکونی، تدوین گردد.