به گزارش خبرگزاری مهر،محمد صابر باغخانی پور مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران ، در اولین نشست مشترک دبیرخانه HSE با اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار که با هدف توسعه همکاری‌ها و تقویت تعاملات بین بخشی برای پیشبرد اهداف محیط زیستی برگزار شد ضمن تاکید بر اهمیت تجهیز ساختمان‌های بحران در جهت اهداف پدافند غیر عامل به توسعه نیروگاههای خورشیدی در ساختمان‌های بحران مناطق ۲۲ گانه تاکید کرد.

وی همچنین به مشارکت اداره کل محیط زیست در بازنویسی برنامه HSE شهرداری تهران، چگونگی طرح و بررسی موضوعات کلان کمیته‌های HSE واحدهای سازمانی شهرداری تهران و ارجاع آن به شورای سیاست‌گذاری HSE و بازنگری در شیوه ارزیابی عملکرد HSE واحدهای سازمانی شهرداری تهران اشاره کرد.

در پایان ناصر نادری راد سرپرست واحد HSE اداره کل محیط زیست شهرداری تهران با اشاره به اهمیت هم‌افزایی در اجرای سیاست‌های ایمنی، سلامت و محیط زیست گفت: امکان‌سنجی و ایجاد ماژول محیط زیست در نرم افزار جامع HSE بر اساس نیازهای اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار صورت خواهد پذیرفت.

بر اساس مصوبات جلسه مذکور مقرر شد نشست‌های مشترک به‌صورت منظم و مستمر برگزار شود و روند پیگیری موضوعات در دستور کار طرفین قرار گیرد.