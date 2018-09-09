یک میلیارد دلار برای حفظ و توسعه اشتغال اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی هماهنگی اقتصادی یک میلیارد دلار برای حفظ و توسعه اشتغال موجود اختصاص داد.

در جلسه روز یکشنبه این شورا که با حضور روسای قوای مقننه و قضاییه و به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی تشکیل شد؛ اختصاص یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای حفظ و توسعه اشتغال مصوب شد.

بر این اساس؛ مبلغ مذکور از سه طریق حمایت از واحدهای تولیدی فعال، بازسازی بافت های فرسوده شهری و نیز نوسازی ناوگان حمل و تقل شهری و بین شهری؛ و با تعیین و تامین یارانه مربوط به سود تسهیلات بانکی برای تقویت سرمایه در گردش واحدهای متقاضی، در راستای حفظ و توسعه اشتغال موجود اختصاص خواهد یافت.

در این جلسه همچنین روسای قوای سه گانه پیشنهادها و راهکارهای نظارت قوی تر بانک مرکزی بر بانک ها و کنترل نقدینگی در مسیر ارتقای تولید داخلی و همچنین الزامات و راههای جدید مدیریت و تنظیم بازار را مورد بررسی قرار دادند.