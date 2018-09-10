فشارهای خارجی زمینه رشد فناوری در کشور را فراهم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خوی با اشاره به اینکه خوی ظرفیت‌های بسیار خوبی در همه ابعاد دارد و وفور نعمت به‌وضوح در این شهرستان دیده می‌شود، اظهار داشت: در بحث اقتصاد دیجیتال در حال حرکت هستیم و دلیل عقب‌ماندگی استان آذربایجان غربی ازلحاظ شاخص ict پایین بودن سه شاخص توسعه فناوری ارتباطات ازجمله آموزش و سواد است که در قیاس با سایر استان‌ها کمتر است.

وی با تأکید بر لزوم توجه به این مهم عنوان کرد: این مقوله باید موردتوجه جدی قرار گیرد حتی جمعیت روستایی استان نیز باید از آموزش‌ها و سواد کافی بهره‌مند شوند ضمن اینکه فناوری اطلاعات می‌تواند در سوادآموزی نقش داشته باشد.

آذری جهرمی بیان کرد: حاضریم یک سرمایه‌گذاری ویژه در حوزه سوادآموزی در آذربایجان غربی داشته باشیم زیرا توسعه این شاخص می‌تواند بسیار مؤثر باشد و همواره مردم این استان انقلاب و نظام را همراهی کردند و جا دارد تا خدمات بیشتری به آن‌ها ارائه شود.

مشکل ارتباطات جاده‌ای در آذربایجان غربی

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: مشکل جدی استان، مشکل ارتباطات جاده‌ای است و در حوزه شهری اقدامات خوبی شده و مسائلی که در حوزه پست گفته شد نیز مدنظر است.

وی تأکید کرد: ما تفاهم‌نامه‌ای با کشور ترکیه برای گسترش ارتباطات پستی داریم و از این تفاهم‌نامه استقبال می‌کنیم زیرا فناوری اطلاعات امروز محدود به استفاده از ظرفیت‌های مجازی نیست بلکه امروز اقتصاد بر پایه آن است و به نسخه بسیاری از مشکلات تبدیل‌شده است.

آذری جهرمی ادامه داد: فناوری ارتباطات می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند به‌طور مثال، مدل آبیاری سنتی مدت‌هاست منسوخ‌شده و به سمت آبیاری مدرن در حال حرکت است و می‌توان از فناوری اطلاعات در این مسیر استفاده کرد و از سنسورهای خاص در آبیاری استفاده شود تا قابل‌کنترل باشد.

وی تصریح کرد: این مدل در دشت قزوین و دشت مغان تست‌شده و دیدیم که محصول دو برابر شد و ۵۰ درصد نیز کاهش مصرف آب داشتیم.

به سمت هوشمند سازی حرکت کنیم

آذری جهرمی ادامه داد: باید به سمت هوشمند سازی حرکت کنیم یعنی اینکه ما نیاز داریم از ظرفیت داخلی استفاده کنیم و این اشتغال‌زایی و صرفه‌جویی در منابع مالی را به همراه دارد.

وزیر ارتباطات عنوان کرد: اگر ما امروز به سمت این انقلاب حرکت نکنیم و از همه ظرفیت‌ها استفاده نکنیم در چند سال آینده همه ابعاد زندگی ما تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: امروز یک فضای بکر برای فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات وجود دارد و انگیزه بالایی به وجود آمده که این انگیزه‌ها همین فشارهای بیرونی بر کشور است، فضای فشار اقتصادی زمینه را برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی فراهم کرده است.

آذری جهرمی عنوان کرد: استان آذربایجان غربی و شهرستان خوی در حوزه گردشگری ظرفیت دارد همچون شمس تبریزی، امیدواریم تا پایان امسال زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم و قطعاً برنامه ویژه‌ای در این راستا برای توسعه استان خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور شرایط خوبی نیست و روی مردم تأثیر داشته و شکاف را بین مردم زیاد کرده و دشمن در این خصوص سرمایه‌گذاری کرده است و رفع این مشکلات یک همت جمعی را می‌طلبد.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: اگر آینده نظام و انقلاب برای ما مهم است باید در این شرایط از رفتارهایی که خلاف قانون هستند، پرهیز کنیم.