ابلاغ دستورالعمل مقابله با کمبود احتمالی دارو و واکسن

دکتر اکبر برندگی در گفتگو با خبرنگار مهر، به موضوع ابلاغ دستورالعمل تسریع در تحویل دارو، واکسن و شیرخشک متابولیک (رژیمی یارانه ای وارداتی ۹۷)، اشاره کرد و گفت: در این دستورالعمل، از شرکت های وارد کننده خواسته ایم با توجه به شرایط فعلی کشور، سازمان غذا و دارو در نظر دارد با توجه به تمامی مسائل پیش رو و با هماهنگی اداره کل تخصصی مربوطه، از بروز هر گونه کمبود احتمالی دارو، واکسن و شیرخشک رژیمی، پیشگیری کند.

وی توضیح داد: از همین رو، تلاش می کنیم با توجه به نوع فرآورده که شامل دارو، واکسن و شیرخشک متابولیک می شود، در حمل و تحویل آنها، تسریع صورت بگیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو، ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل، شرکت های وارد کننده تا جایی که امکان دارد می بایست در حمل و تحویل محموله هایی که متعهد به تامین آنها شده اند، تسریع صورت دهند.

به گفته برندگی، این شرکت ها می بایست حتی الامکان تا قبل از آبان ۹۷، نسبت به اجرایی نمودن عمده تعهدات خود اقدام نمایند.

وی افزود: بر همین اساس، دریافت اسناد مثبت و تسویه هر محموله نیز متعاقب تحویل به انبار، سریع تر از گذشته صورت خواهد پذیرفت.