تدریس کتاب «سمت» در دانشگاه ملک سعود عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز فعالیت مشترک وائل احمد عبدالقادر، مدیر انتشارات مجمع فرهنگی مصر با بخش همکاری‌های علمی بین‌المللی سازمان «سمت»،‌ این سازمان موافقت خود را با ترجمه کتاب «نظام آوایی زبان فارسی» تألیف محمود بی‌جن‌خان به زبان عربی و توسط اساتید دانشگاه ملک سعود عربستان، اعلام کرد.

وائل، مدیر انتشارات مجمع فرهنگی مصر، با اشاره به ترجمه کتاب مذکور، گفت: این کتاب توسط آقای دکتر حمدی إبراهیم حسن الحسانین، استاد و عضو هیأت علمی گروه زبان فارسی دانشگاه ملک سعود به زبان عربی ترجمه و با استفاده از طرح جلدکتاب اصلی، با درج آرم سازمان «سمت»، توسط انتشارات این دانشگاه به چاپ رسیده است و هم‌اکنون به عنوان کتاب درسی در این دانشگاه تدریس می‌شود.