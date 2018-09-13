به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه بوعلی همدان گفت: انقلاب اسلامی ایران انقلابی ارزشی است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران انقلابی مبتنی بر ارزشهایی مانند عدالت، ایثار و از خودگذشتگی است که از ابتد روی یک ریل حرکت کرده و تا به اینجا رسیده ایم، گفت: ارزشها تضعیف نشده بلکه تقویت شده اند.

حاجی بابایی با بیان اینکه ما عدالت را می خواستیم و امروز هم به دنبال عدالت محوری هستیم، گفت: مبارزه با اشرافی گری مدنظر بود و امروز هم به دنبال حذف اشرافی گری هستیم.

وی بابیان اینکه هزاران نفر از جوانان ما در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند و امروز هم شهید حججی ها و مدافعین حرم را داریم، گفت: این ریل علاوه بر اینکه ما را به اینجا رسانده دسترسی به اهداف را نیز بیشتر کرده اما نکته ای که باید به آن توجه داشت اینکه از همان ابتدا اقتصاد لیبرالی به موازات این حرکت پیش آمده است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه این نگاه موازی اقتصاد لیبرالی است که اوایل انقلاب قدرت بروز و ظهور نداشت اما هر چقدر پیشتر رفتیم اقتصاد لیبرالی در کنار انقلابی گری وموازی با آن رشد کرد، گفت: نگاه موازی اقتصاد لیبرالی امروز در جاهایی از نظام اداری کشور به یک تفکر غالب مبدل شده است.

حاجی بابایی گفت: تفکر لبیرالی اعتقاد به عدالت و ارزشها ندارد و معتقد به رفاه است؛ رفاهی که هر کس قدرت بیشتری دارد مستحق این رفاه است و هرکس قدرت بیشتری دارد نخبه است و باید بیشتر از امکانات استفاده کنند.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس بابیان اینکه امروز انقلابی گری ما از تفکر اقتصاد لیبرالی ضربه می خورد، گفت: سئوالی که در جامعه مطرح می شود این است که انقلاب را برای ایجاد عدالت به پیروزی رساندیم و انقلاب برای بهبود معیشت قشر ضعیف در برابر طبقه اشرافی بود اما چرا به اهداف نرسیدیم؟

وی بابیان اینکه انقلاب برای حذف اختلاس ها بود اما چرا اوضاع این چنین شد، گفت: اقتصادی اسلامی نتوانسته در کشور نمود پیدا کند و به همین دلیل طبقات گوناگون بوجود آمده اند.

حاجی بابایی در ادامه با بیان اینکه عدالت آموزشی در آموزش و پرورش اساسی ترین مقوله است کمااینکه رکن تعلیم و تربیت کشور نیز باید باشد، گفت: وقتی تفکر لیبرالی بر این سیستم حاکم می شود با تمام قدرت برنامه خصوصی سازی مدارس را در دستور کار قرار می دهد.

وی گفت: برخی اقتصاددان‌های اسلامی تحت فشار اقتصاددانان لیبرال، همانند آنها حرف می زنند و این مشکلی است که امروز با آن مواجه هستیم.

حاجی بابایی بابیان اینکه باید بین انقلابی گری و اقتصاد لیبرالی تفاوت قائل شد، گفت: یک روز در دفاع مقدس می جنگیدیم و امروز در جبهه جنگ اقتصادی می جنگیم.