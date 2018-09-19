به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «مونتسکیو و ایده‌های مستبدانه اروپا: تعبیری از روح‌القوانین» اثر ویکی بی سلیوان منتشر شد. منتسکیو به‌درستی بابت انتقادی خستگی‌ناپذیر از استبداد مشهور است که در نوشته‌هایش به‌صراحت آن را به آسیا و خاورمیانه ارتباط می‌دهد و نه به مدل‌های غربی به‌وضوح میانه روانه‌تری از حکومت که در اروپا یافت می‌شود. اگرچه، خوانشی محتاطانه از آثار منتسکیو آشکار می‌کند که او نوعی شکاکیت را نسبت به روش‌های استبدادی در غرب به رسمیت می‌شناسد و این‌که این تهدید فقط از شرق ظاهر نمی‌شود، بلکه از ایده‌های استبدادی مشخصی نیز دیده می‌شود که از نهادهای غربی‌ای همچون پادشاهی فرانسه و کلیسای کاتولیک رم به ما می‌رسد.

در هیچ کجا انتقاد منتسکیو نسبت به ایده‌های استبدادی اروپا، به قوت اثر به‌شدت تأثیرگذار او به نام روح القوانین نیست و ویکی بی. سولیوان خوانندگان را از طریق گفتارهای گاهی اوقات پنهانی، اما به‌وضوح انتقادی ماکیاولی، هابز، ارسطو، و افلاطون و همچنین اندیشمندان مسیحی به‌پیش می‌برد. او به ‌عنوان ‌مثال، تبعات مخرب ماکیاولیسم خشن را در توجیهات هابز جهت حاکمیت یک فرد، در استدلال افلاطون مبنی بر انکار حقوق دفاع طبیعی بردگان، و در آموزه‌های مسیحی که ارتداد را برابر با خیانت دانسته و به دادگاه‌های تفتیش عقاید اطلاع می‌دهد، می‌یابد.

سولیوان در این خوانش جدید از کار بزرگ منتسکیو سوء مفهومی را تصحیح می‌کند که این اثر ملاحظاتی ساده و عینی را ارائه می‌کند، و در مقابل آن را به صورت انتقادی قدرتمند از سیاست اروپایی نشان می‌دهد که می‌تواند پس از مرگ مونتسکیو به صورت پیشگویی محترمانه و برجسته‌ای تلقی شود، هنگامی‌که بادهای استبداد در اروپا وزیدن گرفت.

این کتاب در ۳۰۴ صفحه، توسط انتشارات دانشگاه شیکاگو در سال ۲۰۱۷ منتشر شده است.