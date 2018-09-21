کتاب «هنر، تجارت و فرهنگ در جهان اسلام و فراتر از آن» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «هنر، تجارت و فرهنگ در جهان اسلام و فراتر از آن: از فاطمیان تا مغولان» اثر آلیسون اوتا و با ویرایش آلیسون اوتا، مایکل راجرز و روسالیند واد هادون منتشر شد.

مقالات این کتاب در پی تسلسلی غنی از تبادلات هنری هستند که بین سلسله‌های پادشاهی پی‌درپی اسلامی از قرن دوازدهم تا قرن نوزدهم اتفاق افتاده است و همچنین نفوذ هنر اسلامی در طول این دوره بر فرهنگ‌هایی دوردست همچون چین، ارمنستان، هند و اروپا. نویسندگان با اخذ مزایای فناوری‌های متأخری که راه‌های جدیدی برای دسترسی به گذشته‌ی اشیاء هنری باز می‌کنند، زمینه‌ای جدید را در اکتشافشان از هنر و معماری هنر اسلامی ایجاد کرده‌اند.

گستره‌ مقالات انواعی از عناوین را شامل می‌شود. این عناوین شامل نگاهی به تولید کاشی در طول حاکمیت قایتبای، اتصالات کتاب مرتبط با غانصوه غوری، و ارتباطات بین کارهای فلزی ممالک و آثار یافت شده در رسولیان یمن و ایتالیا است. تعدادی از مقالات کتیبه‌هایی را بررسی می‌کنند که در بناهای دوره‌های فاطمیان، ممالیک و عثمانی یافت می‌شود و دیگر مقالات به دین کارهای لاکی اروپای به بافنده‌های پارسی، مشتریان ارمنی محصولات صادراتی چین قرن هجدهم و تأثیرات اسلام بر هنر و معماری‌ای می‌پردازند که در همه‌ هند یافت می‌شود. نتیجه عبارت است از نگاهی شامل ولی عمیقاً محققانه به یکی از غنی‌ترین شبکه‌های سنن هنری جهان ‌که هرگز شناخته شده نبود.

این کتاب در ۲۲۴ صفحه توسط انتشارات گینکو لایبرری در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است.