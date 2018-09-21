شکست نزدیک ایران برابر بلغارستان/ کار شاگردان کولاکوویچ پیچیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره رقابت های والیبال جهان به میزبانی دو کشور بلغارستان و ایتالیا در حال پیگیری است. تیم ملی ایران پس از صعود از مرحله نخست رقابت‌های قهرمانی جهان، امشب برای دومین بار مقابل تیم بلغارستان قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر صفر مفلوب شد. پیش از این در مرحله نخست مسابقات، دو تیمِ ایران و بلغارستان مقابل هم قرار گرفتند که ملی پوشان ایران موفق به شکست بلغارها شده بودند و امشب تیم بلغارستان انتقام شکست مرحله نخست را از ایران گرفت. تیم ملی والیبال ایران که در مرحله دوم مسابقات در گروه G با تیم های آمریکا، بلغارستان و کانادا همگروه است با توجه به شکست امشب مقابل بلغارستان، به رده سوم جدول سقوط و کار سخت وپیچیده‌ای را برای صعود از این مرحله در پیش خواهد داشت.

سعید معروف، امیر غفور، میلاد عبادی پور، محمد جواد معنوی نژاد، علی شفیعی و سید محمد موسوی برای ایران و سگانوف، یوچیکوف، اسکریموف، براتوئف، گوتسف و نیکولوف برای بغارستان شروع کنندگان بازی بودند. با شروع ست نخست بلغارها اختلاف امتیاز خوبی را ایجاد کردند تا با همین روند با کنترل بازی برنده ست شوند. در ست دوم شاگردان ایران شروع خوبی داشتند اما بلغارها کنترل این ست را نیز در دست گرفتند و ست دوم را نیز به سود خود به پایان رساندند. در ست سوم بلغارها کار را تمام کردند و با ارائه یک نمایش بهتر برنده ست و بازی شدند.

*نتایج ست شماری:

ست نخست: ۲۵ بر ۱۹ به سود بلغارستان

ست دوم: ۲۸ بر ۲۶ به سود بلغارستان

ست سوم: ۲۶ بر ۲۴ به سود بلغارستان

برنامه کامل دیدارهای ایران در مرحله دوم به این شرح است:

* ایران – کانادا، شنبه ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه

* ایران – آمریکا، یکشنبه ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه

در مرحله دوم مسابقات، ۱۶ تیم حاضر در ۴ گروه ۴ تیمی تقسیم شده اند که پس از پایان رقابت های این مرحله نیز صدرنشین های هر گروه به همراه دو تیم برتر سایر گروهها موفق به صعود به مرحله سوم خواهند شد. در مرحله سوم نیز دو گروه سه تیمی تشکیل و تیم ها رقابت خواهند کرد که در پایان این مرحله نیز دو تیم حذف و ۴ تیم برای تعیین فینالیست ها با هم به رقابت خواهند پرداخت.

رقابت های والیبال قهرمانی جهان هر چهار سال یک بار برگزار می شود و تیم ملی ایران که در سالهای ۱۹۷۰، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ حضور داشته است، موفق شد در دوره گذشته عنوان ششمی را کسب کند که بهترین مقام کسب شده در ادوار رقابت های قهرمانی جهان برای والیبال ایران بوده است.

جدول رده بندی گروه G مسابقات والیبال قهرمانی جهان در مرحله دوم نیز به این شرح است:

۱- آمریکا با ۶ پیروزی و ۱۶ امتیاز

۲- بلغارستان با ۴ پیروزی و ۱۲ امتیاز

۳- ایران با ۴ پیروزی و ۱۱ امتیاز

۴-کانادا با ۳ پیروزی و ۹ امتیاز