واژگونی پیکان وانت در محور سرخه-آرادان/یک نفر جان باخت

علی یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه عصر جمعه یک دستگاه خودرو پیکان وانت در کیلومتر ۳۸ محور سرخه-آرادان واژگون شد، ابراز داشت: بهمحض اعلام حادثه به هلالاحمر نیروهای امداد و نجات بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند که متأسفانه در این حادثه بک نفر جان باخت.
وی بابیان اینکه در این عملیات شش نفر دچار حادثه شدند، افزود: امداد و نجات هلالاحمر به پنج مصدوم حادثه رسیدگی کرد که به مراکز درمانی منتقل شدند.
معاون امداد و نجات هلالاحمر استان سمنان بابیان اینکه به دلیل اتمام تعطیلات تابستانی با حجم تردد بالا در محورهای استان مواجهیم، ابراز داشت: از رانندگان تقاضا داریم چنانچه نیاز به دارو و درمان و یا استراحت دارند به پایگاههای هلالاحمر سطح استان مراجعه و یا با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند تا به مشکل آنها در اسرع وقت رسیدگی شود.
یحیایی اضافه کرد: از رانندگان تقاضا داریم بهمحض احساس خستگی و خوابآلودگی از ادامه مسیر صرفنظر کرده و پس از استراحت به مسیر خود ادامه دهند.
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