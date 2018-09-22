به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمود محققیان، معاون تهذیب سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم با اعلام این خبر افزود: قریب به ۱۸ سال از برگزاری کلاس‌های معارف اسلامی می‌گذرد که اکنون زیر نظر معاونت تهذیب و تربیت سطوح عالی و خارج برگزار می گردد. با توجه به نیاز جامعه و استقبال همسران طلاب به فراگیری مسائل دینی، به لطف الهی و عنایات خاصه امام عصر(عج) این برنامه هم‌چنان برقرار است.

وی با بیان اینکه این طرح به مدت دو سال (دوره عمومی) و یکسال (دوره تکمیلی) برگزار می گردد، گفت: بعد از پایان هر دوره به فارغ التحصیلان گواهی پایان دوره اعطا می‌شود.

حجت الاسلام محققیان به معرفی دفاتر فعال امور خانواده پرداخت و افزود: در دوره حضوری برای دسترسی آسان خانواده های محترم طلاب، این کلاسها در هفت منطقه استان قم در قالب ۹ دفتر و یک دفتر نیز در شهرستان نجف آباد تشکیل می شود. میزان و نحوه ساعت برگزاری کلاس‌ها به گونه‌ای برنامه ریزی شده که حتی الامکان با وظایف خانه داری بانوان تعارض و تداخلی نداشته باشد.

وی دفاتر فعال معارف خانواده را بدین شرح معرفی نمود؛

- نیروگاه (نوبت صبح) ابتدای نیروگاه، جنب مدرسه امام محمد باقر(ع)

- مجتمع مسکونی آیت الله العظمی خوئی(ره) جنب بیمارستان خرمی

- پردیسان (نوبت صبح و عصر) مسجد خاتم الانبیاء۳۲۸۱۲۸۸۵ و (هزاره هشتم- مسجد امام حسن عسکری(ع)

- مجتمع مسکونی آیت الله شاهرودی (عصر) ۳۷۷۷۲۱۳۸ بلوار ۱۵ خرداد بلوار محتشم کاشانی دانشگاه پیام نور کوچه ۵

- شهرک مهدیه (صبح) ۳۲۹۶۲۸۹۹ - معاونت تهذیب ، ساختمان شهید مدنی

- مدرسه معصومیه (صبح) بلوار امین، جنب درب اصلی مدرسه علمیه معصومیه برادران

- مجتمع مسکونی آیت الله سیستانی(عصر) میدان امام ،خیابان کارگر، ابتدای خیابان خیام

- نجف آباد: جنب مدرسه جامعة الامام المنتظر(ع)

وی به محتوای علمی و عملی کلاس های طرح کوثر اشاره کرد و گفت: جهت افزایش سطح علمی و مهارتی خانواده حوزویان و آشنایی با معارف اسلامی، این دروس برای همسران طلاب تدریس می شود؛ «آشنایی با فقه زندگی (احکام)»، «آشنایی با آیین زندگی (اخلاق)»، «دروس تربیتی (آئین همسرداری و تربیت فرزند)»، «آشنایی با عقاید اسلامی»، «روش تدریس و کلاس داری»، «آموزش قرآن (روانخوانی، روخوانی، تجوید، ترجمه، مفاهیم و روش حفظ)»، «مهارت فرزند پروری (کارگاهی)»، «مهارت همسرداری (کارگاهی)» از جمله محتوای آموزشی این دوره است.

حجت الاسلام و المسلمین محققیان افزود: در صورت استقبال دانش پژوهان، در کنار کلاسهای آموزش معارف، کلاسهای هنری(با دریافت هزینه) از جمله ؛«مداحی»، «مرثیه خوانی»، «هنری» و... به صورت اختیاری در این دفاتر تشکیل می‌شود.

وی گفت: برای استفاده بیشتر و بهتر خواهران محترم از کلاسها، در کنار هر دفتر مکانی برای مهد کودک در نظر گرفته شده است که متربیان به راحتی در کلاسها حضور پیدا کنند. مزیت دیگر این مهدها این است که فرزندان این خانواده ها، توسط مربیان مهد کودک، آموزش و حفظ برخی آیات، اشعار مفید و با مضامین مذهبی، نقاشی و بازی های کودکانه را فرا می گیرند.

معاون تهذیب سطوح عالی حوزه علمیه قم یادآور شد: ثبت نام طرح کوثر از یکشنبه یکم لغایت دهم مهرماه انجام می شود و زمان شروع کلاس ها یکشنبه ۱۵ مهر خواهد بود، همچنین زمان برگزاری کلاس‌ها نیز در طول هفته از شنبه تا چهار شنبه می باشد.

وی متذکر شد: «دانش پژوهان سال اول باید مشخصات کامل خود را وارد نموده و بعد از انتخاب پایه و دفتر، ثبت نام خود را نهایی کنند»،«کپی کارت حوزوی همسر به صورت حضوری در دفاتر اخذ می گردد»، «دانش پژوهان پایه دوم و سوم بعد از مشاهده صفحه ی مشخصات، به صفحه آخر منتقل شده، دفتر و پایه خود را انتخاب کرده و در انتها ثبت نام خود را تایید نهایی کنند»، «فعالیتهای اجرایی این کلاس‌ها مستقیما توسط بانوان انجام می گیرد که مدیریت و هماهنگی و نظارت آن بر عهده اداره امور مشاوره و خانواده معاونت تهذیب حوزه علمیه استان قم می باشد» و « انتخاب نوبت و دفتر در اختیار دانش پژوه بوده؛ اما ساعت کلاس، پس از اتمام ثبت نام به اطلاع دانش پژوهان خواهد رسید».

داوطلبان علاقه‌مند به شرکت در این دوره‌ها جهت ثبت نام باید به سایت معاونت تهذیب http://tahzib-howzeh.com (سامانه کوثر) مراجعه نمایند و برای کسب اطلاعات بیشتر می‌‏توانند با شماره تلفن ۳۷۸۳۰۹۵۹ تماس حاصل نمایند.