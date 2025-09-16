به گزارش خبرنگار مهر، معاونت تهذیب و تربیت حوزههای علمیه با هدف استحکام بنیان اعتقادی، اخلاقی و خانوادگی طلاب و ایجاد زمینههای تبلیغ تخصصی بانوان، دوره سهساله آموزش معارف اسلامی را ویژه همسران و دختران بالای ۱۸ سال طلاب برگزار میکند.
این دوره شامل آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، معارف اسلامی، اخلاق و تربیت اسلامی، آشنایی با آسیبهای اجتماعی، مهارتهای همسرداری و تربیت فرزند، آئین همسرداری و بهداشت زندگی است.
از جمله مزایای این دوره، اعطای گواهی پایاندوره، اعزام به دورههای کوتاهمدت تخصصی، اعزام تبلیغی و بهرهمندی از برنامههای متنوع فرهنگی و هنری است.
زمان ثبتنام این دوره از ۱۵ تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ تعیین شده و کلاسها از ۹ مهرماه آغاز میشود. علاقهمندان جهت ثبتنام میتوانند به وبسایت معاونت تهذیب حوزههای علمیه به نشانی tahzib.ismc.ir یا لینک ثبتنام formaafzar.com/form/n80eh مراجعه کنند.
