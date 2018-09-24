حضور شهردار تهران در شورا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی افشانی شهردار تهران به منظور ارائه گزارش عملکرد یکساله و برنامه سوم پنج ساله شهرداری تهران فردا در هشتادو نهمین جلسه شورا حضور خواهد داشت.
این جلسه فردا سه شنبه سوم مهرماه از ساعت ۹ الی ۱۱ برگزار خواهد شد.
شهردار تهران به منظور ارائه برنامه سوم پنج ساله شهرداری تهران در جلسه آتی شورا حضور خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی افشانی شهردار تهران به منظور ارائه گزارش عملکرد یکساله و برنامه سوم پنج ساله شهرداری تهران فردا در هشتادو نهمین جلسه شورا حضور خواهد داشت.
این جلسه فردا سه شنبه سوم مهرماه از ساعت ۹ الی ۱۱ برگزار خواهد شد.
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