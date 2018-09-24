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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۴۷

حضور شهردار تهران در شورا

حضور شهردار تهران در شورا

شهردار تهران به منظور ارائه برنامه سوم پنج ساله شهرداری تهران در جلسه آتی شورا حضور خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی افشانی شهردار تهران به منظور ارائه گزارش عملکرد یکساله  و برنامه سوم پنج ساله شهرداری تهران فردا در هشتادو نهمین جلسه شورا حضور خواهد داشت.

 این جلسه فردا سه شنبه سوم مهرماه از ساعت ۹ الی ۱۱ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4411420

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