حضور شهردار تهران در شورا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی افشانی شهردار تهران به منظور ارائه گزارش عملکرد یکساله و برنامه سوم پنج ساله شهرداری تهران فردا در هشتادو نهمین جلسه شورا حضور خواهد داشت.

این جلسه فردا سه شنبه سوم مهرماه از ساعت ۹ الی ۱۱ برگزار خواهد شد.