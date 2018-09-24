لزوم توجه نظام مهندسی به برنامه های تدوین شده درمقابله با مشکلات

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان این نشست مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران با اشاره به قوانین سال های گذشته نظام مهندسی گفت: نگاه قانونگزار بیش از دو دهه پیش در تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان این بود که سازمان نظام مهندسی عنوان نهاد بالادستی در سطح ملی ،منطقه ای و حتی بین المللی نقش آفرین باشد و این موضوع به صراحت به عنوان هدف چهارم تاسیس نظام مهندسی در قانون مصوب آمده است.

وی افزود: از مهمترین اهداف نظام مهندسی کمک به تصمیم سازی در تحول در بخش ساخت و ساز بوده است و در این راستا باید از خود بپرسیم آیا نظام مهندسی توانسته است فی المثل طرح هایی برای نوسازی بافت فرسوده به شکل کلان به نظام مدیریت شهری و نهادهای بالادستی ارائه کنیم؟

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران اضافه کرد: بر اساس آمار ۳۵ درصد انرژی در بخش ساختمان در کشور مصرف می شود از این رو چه پیشنهاداتی از سوی نظام مهندسی برای برای مدیریت انرژی ساختمانها ارائه و پیگیری شده است؟

فراهانی گفت: باید این سوال را بپرسیم که آیا تا کنون پیشنهاداتی برای کاهش تصدی گری دولت و مدیریت شهری از سوی نظام مهندسی ارائه شده است؟

فراهانی اضافه کرد: مسئله اقتصاد شهری و ساخت و ساز به شکل جدی در کسب و کار اعضای حرفه ساختمان در کشور تاثیر می گذارد، نظام مهندسی برای چالشهایی که در کوتاه مدت و میان مدت بر روی فعالیت اعضای این حرفه تاثیر می گذارد چه برنامه ای دارد؟

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران تصریح کرد: یکی از راه های اساسی برای مواجه با این چالش بحث ورود به بازارهای بین المللی توسط فعالان حرفه است . آیا نظام مهتندسی توانسته به گونه ای عمل کند که در بازار های بین المللی به خصوص کشورهای همسایه جاپایی برای حرفه باز نماید .

فراهانی افزود : در بعد دیگر آیا نظام مهندسی توانسته است سرمایه گذاران داخلی و خارجی را مجاب کند تا در عرصه ساختمان و پروژه های کلان ساختمان سازی شهر تهران وارد شوند ؟

همه این ها نگرش کلانی است که در اهداف نظام مهندسی آمده است و ۲۵ سال پیش تدوین شده است.

وی بیان کرد: امروز کشور نیازمند تحول در ساختار ، سیستم ، فرآیندهای انجام کار ، منابع انسانی و تکنولوژی مدیریت ساخت در نظام مهندسی هستیم . در شورای شهر تهران، چه در کمیسیون شهرسازی و معماری چه در کمیسیون برنامه و بودجه آمادگی داریم که دیدگاه ها و نظرات دوستان در نظام مهندسی و انجمن های صنفی در جهت تحول در این بخش را پیگیری کنیم.